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Звание «Вожатый года Бурятии» получили сразу два человека

Звание «Вожатый года Бурятии» получили сразу два человека
Общество,  Фото:минобрнауки РБ
За победу боролись 13 вожатых

В Бурятии завершился республиканский конкурс профессионального мастерства «Вожатый года-2023». Как сообщал «Байкал-Dailу», для участия в финале были отобраны 13 лучших претендентов, представляющих разные районы республики. Финал проходил с 11 по 13 августа в детском оздоровительном центре «Рассвет» в Заиграевском районе, сообщили в минобрнауки Бурятии.

Первое место разделили между собой сразу два человека – Надежда Ефремова (детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк», Улан-Удэ) и Ксения Петрова (Бурятский республиканский педагогический колледж, детский центр «Дружба»).

Второе место заняла Виктория Зонхиева (детский оздоровительно-образовательный центр «Березка», Улан-Удэ). Третье место у Анастасии Павловой (детский санаторно-оздоровительный лагерь «Байкальский Бор»).

Впервые этот конкурс проводился в 2007 году, и сейчас в финале конкурса оказались его «старожилы»: Надежда Ефремова, вожатый детского лагеря «Огонёк», имеет за плечами опыт в 13 смен. «Вожатство – это дети, дети и ещё раз дети», - говорит она.

Победитель конкурса Ксения Петрова, вожатый детского центра «Дружба», в этом году закончила музыкально-художественный факультет Бурятского республиканского педагогического колледжа по специальности «Музыкальное образование».

- Вожатство для меня – это не просто работа, ведь всё сердце и душу мы отдаём детям! Хочу выразить благодарность всем конкурсантам и участникам, которые действительно старались и вложили всю свою душу в этот конкурс. Вы большие молодцы! - поделилась эмоциями Ксения.

Также были присуждены победы в различных номинациях, таких как:

- Номинация «Я вожатый» - Аяна Осодоева, лагерь «Юнтур», Тарбагатайский район;
- Номинация «Вожатский потенциал» - Александр Токтохоев, лагерь «Черёмушки», Джидинский район;
- Номинация «Вожатство.Дети.Любовь.» - Вячеслав Хандархаев, лагерь «Березка», Прибайкальский район;
- Номинация «Опыт и мастерство» - Максим Черных, центр «Родник», Улан-Удэ;
-Номинация «Вожатская энергия» - Алексей Фролов, центр «Рассвет», Заиграевский район
- Номинация «Горящий факел» - Дари Мадаганова, лагерь «Старт», Тарбагатайский район
- Номинация «Вожатский феномен» - Юлия Токтонова, лагерь «Родник», Селенгинский район.

вожатые конкурс

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