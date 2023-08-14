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В Улан-Удэ сбитой на дороге собаке-улыбаке нашли хозяев

В Улан-Удэ сбитой на дороге собаке-улыбаке нашли хозяев
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Она обрела дом спустя год ожидания

В улан-удэнском фонде «Собака счастья» поделились трогательной историей про подопечную по кличке Лира, которая обрела хозяев. Ещё в середине мая 2022-го её сбила машина. Водитель уехал, бросив животное на дороге.

К счастью, четвероногое обнаружили неравнодушные люди, которые погрузили её в своё авто и увезли в ветеринарную клинику.

- Лира выжила, выкарабкалась, и снова мы смогли увидеть её счастливую улыбку – настоящая собака-улыбака, – рассказали на официальной страничке организации во «ВКонтакте».

Подопечная фонда была на передержке целый год. И вот наконец-то появились желающие забрать её себе. Ещё неделю назад наши земляки – семейная чета – приехали познакомиться с Лирой и уже не смогли с ней расстаться. Теперь собаку-улыбаку ждут долгие прогулки по лесу, замечательная и любящая семья и миска, полная еды.

- Надежда, хозяйка передержки, говорит, что Лира прямо чувствовала, что за ней должны приехать. Была очень активна, громкоголоса и не могла найти себе место, – отметили в «Собаке счастья». – Остаётся только пожелать ей счастья в новом доме и надеяться, что остальные наши питомцы в скором времени будут так же прыгать от радости при виде хозяев.
собаки животные

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