Она обрела дом спустя год ожидания
В улан-удэнском фонде «Собака счастья» поделились трогательной историей про подопечную по кличке Лира, которая обрела хозяев. Ещё в середине мая 2022-го её сбила машина. Водитель уехал, бросив животное на дороге.
К счастью, четвероногое обнаружили неравнодушные люди, которые погрузили её в своё авто и увезли в ветеринарную клинику.
- Лира выжила, выкарабкалась, и снова мы смогли увидеть её счастливую улыбку – настоящая собака-улыбака, – рассказали на официальной страничке организации во «ВКонтакте».
Подопечная фонда была на передержке целый год. И вот наконец-то появились желающие забрать её себе. Ещё неделю назад наши земляки – семейная чета – приехали познакомиться с Лирой и уже не смогли с ней расстаться. Теперь собаку-улыбаку ждут долгие прогулки по лесу, замечательная и любящая семья и миска, полная еды.
- Надежда, хозяйка передержки, говорит, что Лира прямо чувствовала, что за ней должны приехать. Была очень активна, громкоголоса и не могла найти себе место, – отметили в «Собаке счастья». – Остаётся только пожелать ей счастья в новом доме и надеяться, что остальные наши питомцы в скором времени будут так же прыгать от радости при виде хозяев.
В Улан-Удэ сбитой на дороге собаке-улыбаке нашли хозяев
Общество, Фото:
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