В Улан-Удэ опубликовали график подвоза питьевой воды для Левобережья

По вопросам можно обратиться администрацию Советского района
В администрации Улан-Удэ опубликовали график подвоза питьевой воды жителям Левобережья на 14-18 августа. Он будет осуществляться по четырём, график которых опубликован на слайдах.
По всем вопросам можно обратиться в администрацию Советского района по телефону: 22-75-88.
Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии река вышла на пойму слоем 15 см
. Селенга за последние сутки прибавилась ещё на 6 сантиметров – до 245, Уда – на 1, до 194.
Они из неблагополучных семей
Бичурский район посетила делегация из Калмыкии
Ямы образовались на 35 участках дорог
Над постановкой работает московский режиссёр
По вопросам можно обратиться администрацию Советского района
Также ему вручили грамоту
На продукцию не было фитосанитарных сертификатов
На соревнования съехались более 200 участников
В этом году 100-летний юбилей отмечает патрульно-постовая служба полиции. В преддверии знаменательно даты мы узнали, как работает ППС транспортной полиции у северных берегов Байкала
Его построят на острове Русский к ВЭФ
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К тому же ожидается сильный ветер
После этого женщина извинилась за свои слова на камеру