Ребёнок дымил прямо на детской площадке
В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появилось фото, сделанное в Улан-Удэ – на детской площадке на улице Пушкина. На снимке – двое детей, чьё поведение повергло оказавшихся поблизости жителей бурятской столицы в настоящий шок.
- Сидит на площадке мальчик лет восьми-девяти и открыто курит электронную сигарету, никого не стесняясь. Ещё и фак показывает. Посидели полчаса там и ужаснулись поведением детей, – говорится в комментарии к фотографии.
Родителей ребятишек призвали обратить внимание на то, чем они занимаются на улице.
- Один открыто курит, второй – в серой футболке с длинными волосами – собирает песок и засыпает в тренажёры, бросает на тротуары. На замечания взрослых и дворника не реагируют – только улыбаются, – отметил анонимный автор.
Под публикацией отметилась одноклассница одного из мальчиков. «Я до этого знала, что он курит, мы все говорили учителю – бесполезно», – сообщила девочка. А другие участники группы предположили, что родители парнишки сами ему эту электронную сигарету и купили. Кто-то задался вопросом, почему очевидцы не подошли к детям и не отобрали её.
«Ещё и фак показывает»: Улан-удэнцев ужаснул курящий мальчик
Общество, Фото:
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