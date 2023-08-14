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В иркутском питомнике рассказали о любви верблюдицы и коня

В иркутском питомнике рассказали о любви верблюдицы и коня
Общество,  Фото:К-9
Сотрудники поведали, что Тося и Шаблон не могут жить друг без друга

Сотрудники иркутского питомника «К-9» рассказали о необычной любовной истории между конём Шаблоном и верблюдицей Тосей. Трогательное видео с ласками животных зооволонтёры опубликовали в своём Telegram-канале.

- У верблюдицы Тоси и коня Шаблона настоящий конюшенный любовный роман. Когда коня проводят мимо Тоси на выгул, Шаблон останавливается, так что не сдвинуть, и они начинают проявлять нежности друг к другу, прикасаясь головами, шеями и губами, - рассказывают специалисты.

Когда Шаблон уходит из поля видимости Тоси, вторая начинает протяжно и тоскливо выть. В свою очередь, конь также сопротивляется выходить на прогулку, не желая расставаться с верблюдицей.

«Лишнее доказательство того, что для любви неважна ни внешность, ни разность видов и характеров», «Боже мой, какая нежность и трепетность», «Чудеса, да и только», - комментируют подписчики. 
домашние животные

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