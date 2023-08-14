В Улан-Удэ осуждённый получил сладкий приз за лучший видеоролик

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также ему вручили грамоту



В улан-удэнской исправительной колонии №8 завершился конкурс на лучший видеоролик среди осуждённых, посвящённый году педагога, патриотическому воспитанию и ведению здорового образа жизни.



Представленные работы оценивались по таким критериям, как оригинальность, полнота раскрытия темы, креативность, позитивный взгляд на решение проблемы.



По итогам конкурса победителем стал осужденный отряда № 10. Начальник учреждения ему вручили грамоту и сладкий приз, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

