Также ему вручили грамоту
В улан-удэнской исправительной колонии №8 завершился конкурс на лучший видеоролик среди осуждённых, посвящённый году педагога, патриотическому воспитанию и ведению здорового образа жизни.
Представленные работы оценивались по таким критериям, как оригинальность, полнота раскрытия темы, креативность, позитивный взгляд на решение проблемы.
По итогам конкурса победителем стал осужденный отряда № 10. Начальник учреждения ему вручили грамоту и сладкий приз, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённый получил сладкий приз за лучший видеоролик
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Также ему вручили грамоту
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