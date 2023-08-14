Гражданке Монголии не дали вывезти Бурятии 200 кг муки и сухофруктов













Гражданка Монголии пыталась провезти через границу России почти 200 кг муки и сухофруктов. Груз изъяли в пункте пропуска МАПП «Кяхта» в Бурятии. Инспекторы Россельхознадзора и таможенники в ходе проверки обнаружили, что продукция вывозилась без фитосанитарного сертификата.- Гражданка Монголии пыталась провезти с территории России в Монголию подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска общим весом 190 кг: мука пшеничная – 150 кг, сухофрукты в ассортименте – 40 кг. Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска вывозилась без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением ч.1. ст.25, ч.1 ст.32 федерального закона «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в управлении Россельхознадзора.По данному факту составлен административный протокол по ст.10.2 КоАП РФ.Изъятая продукция изъята и возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификат.