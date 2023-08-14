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Гражданке Монголии не дали вывезти Бурятии 200 кг муки и сухофруктов

Гражданке Монголии не дали вывезти Бурятии 200 кг муки и сухофруктов
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по РБ и Иркутской области
На продукцию не было фитосанитарных сертификатов

Гражданка Монголии пыталась провезти через границу России почти 200 кг муки и сухофруктов. Груз изъяли в пункте пропуска МАПП «Кяхта» в Бурятии. Инспекторы Россельхознадзора и таможенники в ходе проверки обнаружили, что продукция вывозилась без фитосанитарного сертификата.

- Гражданка Монголии пыталась провезти с территории России в Монголию подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска общим весом 190 кг: мука пшеничная – 150 кг, сухофрукты в ассортименте – 40 кг. Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска вывозилась без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением ч.1. ст.25, ч.1 ст.32 федерального закона «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в управлении Россельхознадзора.

По данному факту составлен административный протокол по ст.10.2 КоАП РФ.

Изъятая продукция изъята и возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификат.



Россельхознадзор Монголия

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