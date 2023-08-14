В Бурятии состоялся турнир по стрельбе из национального лука

На соревнования съехались более 200 участников
12 августа в Баргузинском районе Бурятии состоялся турнир по стрельбе из национального лука, посвящённый памяти Даши-Нимы Эрдыниева. Турнир собрал не только профессиональных стрелков, но и его любителей. А это более 200 участников из Забайкалья и Бурятии.
В абсолютном первенстве среди мужчин лавры победы достались Баирта Гармаеву, среди женщин - Оюун Базаровой из команды Железнодорожного района Улан-Удэ.
- Красота и идея этого мероприятия такие, что я уверен, что оно станет традиционным, и ежегодно на берегу священного озера Байкал будет объединять, как можно больше любителей национального вида спорта, -отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Результаты турнира:
Мужчины до 45 лет:
I место - Дампилов Вадим, 57 очков, команда Баргузинский долины;
II место - Догбаев Арсалан, 56 очков, Чита;
III место - Джабаров Байгал, 56 очков, Селенгинский район.
Мужчины до 55 лет:
I место - Гармаев Баирта, 56 очков, команда Баргузинской долины;
II место - Аюшеев Жаргал, 56 очков, Джидинский район;
III место - Цыбикжапов Олег, 55 очков, Селенгинский район.
Мужчины до 65 лет:
I место - Абашеев Цырен-Доржи, 52 очка, личное первенство;
II место - Ринчинов Мэргэн, 51 очко, Джидинский район;
III место - Бадмаев Солбон, 50 очков, Железнодорожны район Улан-Удэ.
Мужчины-ветераны:
I место - Николаев Дугаржаб, 53 очка, Железнодорожный район Улан-Удэ;
II место - Мункуев Арсалан, 49 очков, Забайкальский край;
III место - Батомункуев Балдан-Доржи, 48 очков, Чита.
Женщины до 55 лет:
I место - Харитонова Надежда, 50 очков, Тункинский район;
II место - Лыгденова Наталья, 49 очков, Хоринский район;
III место - Шойзонова Намжилма, 46 очков, Заиграевский район.
Женщины-ветераны:
I место - Сосорова Лыгжима, 45 очков, Агинский Бурятский округ;
II место - Гатапова Светлана, 44 очка, команда Баргузинской долины;
III место - Бадмаева Аюна, 42 очка, Железнодорожный район Улан-Удэ.
Командное первенство:
I место - Железнодорожный район Улан-Удэ;
II место - Агинский Бурятский округ Забайкальского края;
III место - Чита.
Помимо основных наград были разыграны специально учреждённые призы, отметили в министерстве спорта Бурятии.
В Бурятии состоялся турнир по стрельбе из национального лука
Общество, Фото:
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