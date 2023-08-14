В Бурятии состоялся турнир по стрельбе из национального лука

Общество, Фото: минспорта Бурятии

На соревнования съехались более 200 участников



12 августа в Баргузинском районе Бурятии состоялся турнир по стрельбе из национального лука, посвящённый памяти Даши-Нимы Эрдыниева. Турнир собрал не только профессиональных стрелков, но и его любителей. А это более 200 участников из Забайкалья и Бурятии.



В абсолютном первенстве среди мужчин лавры победы достались Баирта Гармаеву, среди женщин - Оюун Базаровой из команды Железнодорожного района Улан-Удэ.



- Красота и идея этого мероприятия такие, что я уверен, что оно станет традиционным, и ежегодно на берегу священного озера Байкал будет объединять, как можно больше любителей национального вида спорта, -отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



Результаты турнира:



Мужчины до 45 лет:

I место - Дампилов Вадим, 57 очков, команда Баргузинский долины;

II место - Догбаев Арсалан, 56 очков, Чита;

III место - Джабаров Байгал, 56 очков, Селенгинский район.



Мужчины до 55 лет:

I место - Гармаев Баирта, 56 очков, команда Баргузинской долины;

II место - Аюшеев Жаргал, 56 очков, Джидинский район;

III место - Цыбикжапов Олег, 55 очков, Селенгинский район.



Мужчины до 65 лет:

I место - Абашеев Цырен-Доржи, 52 очка, личное первенство;

II место - Ринчинов Мэргэн, 51 очко, Джидинский район;

III место - Бадмаев Солбон, 50 очков, Железнодорожны район Улан-Удэ.



Мужчины-ветераны:

I место - Николаев Дугаржаб, 53 очка, Железнодорожный район Улан-Удэ;

II место - Мункуев Арсалан, 49 очков, Забайкальский край;

III место - Батомункуев Балдан-Доржи, 48 очков, Чита.



Женщины до 55 лет:

I место - Харитонова Надежда, 50 очков, Тункинский район;

II место - Лыгденова Наталья, 49 очков, Хоринский район;

III место - Шойзонова Намжилма, 46 очков, Заиграевский район.



Женщины-ветераны:

I место - Сосорова Лыгжима, 45 очков, Агинский Бурятский округ;

II место - Гатапова Светлана, 44 очка, команда Баргузинской долины;

III место - Бадмаева Аюна, 42 очка, Железнодорожный район Улан-Удэ.



Командное первенство:

I место - Железнодорожный район Улан-Удэ;

II место - Агинский Бурятский округ Забайкальского края;

III место - Чита.



Помимо основных наград были разыграны специально учреждённые призы, отметили в министерстве спорта Бурятии.