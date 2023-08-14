Транспортный полицейский из Северобайкальска: «ППС – действенный рычаг профилактики правонарушений и преступлений»











- Как выглядит примерный алгоритм работы сотрудника ППС в поезде? На что полицейские обращают внимание в первые минуты поездки в сопровождаемом поезде?



- При сопровождении поезда в первую очередь производится опрос начальника поезда и проводников на предмет жалоб на пассажиров. Затем по ходу движения поезда патруль направляется по вагонам, при этом внимание уделяется пассажирам, поведение которых имеет признаки административных правонарушений, а также к подозрительным лицам, которые ведут себя неадекватно, либо неспокойно. Нередко стражи магистралей используют метод профайлинга (составления психологического портрета преступника и прогнозирования его дальнейшего поведения). Еще особое внимание уделяется к бесхозным предметам в помещениях вагона, тамбурах.



На страже Байкала



- Кроме работы в поездах, за что еще ответственны сотрудники патрульно-постовой службы Северобайкальска?



- Помимо вокзалов в зоне ответственности Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте находятся еще объекты водного и воздушного транспорта. Особое внимание уделяется профилактике и пресечению административных правонарушений и преступлений в акватории Байкала.



На водном транспорте в период навигации с июня по август регулярно проводятся рейдовые мероприятие - выявляем нарушителей в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров на водном транспорте. Работаем с коллегами из Анагаро-Байкальского территориального управления Северо-Байкальского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны, Природоохранной прокуратуры, Бурятского природнадзора, ГИМС МЧС и другими.



С начала навигации провели 37 рейдов. По результатам в суд направлено пять материалов по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов.





- Можете вспомнить пару конкретных случаев из этих фактов?



Еще одного нарушителя обнаружили в июне на реке Кичера. 50-летний местный житель также при помощи рыболовной сети длиной 60 метров выловил рыбу различных видов в месте нереста. Дознавателем возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста).



Поздравление коллегам



- Что бы вы пожелали свои коллегам в преддверии профессионального праздника?



- Не для кого не секрет, что наши мощности немного снизились в последнее время, это касается некомплекта личного состава, но все сотрудники Северобайкальского ЛО не сдают позиций, и продолжают доблестно, честно и отважно выполнять поставленные задачи по пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений, постоянно изучая и анализируя криминогенную обстановку в зоне обслуживания, а также умело используя все свои знания в борьбе за благополучие законных интересов и прав граждан.



Я желаю коллегам прежде всего здоровья и сил, успехов в нелегком труде и еще - надежного тыла, семейного благополучия, домашнего уюта и тепла.

Еще одного нарушителя обнаружили в июне на реке Кичера. 50-летний местный житель также при помощи рыболовной сети длиной 60 метров выловил рыбу различных видов в месте нереста. Дознавателем возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста).- Не для кого не секрет, что наши мощности немного снизились в последнее время, это касается некомплекта личного состава, но все сотрудники Северобайкальского ЛО не сдают позиций, и продолжают доблестно, честно и отважно выполнять поставленные задачи по пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений, постоянно изучая и анализируя криминогенную обстановку в зоне обслуживания, а также умело используя все свои знания в борьбе за благополучие законных интересов и прав граждан.Я желаю коллегам прежде всего здоровья и сил, успехов в нелегком труде и еще - надежного тыла, семейного благополучия, домашнего уюта и тепла.

В Северобайкальском ЛО МВД России на транспорте подразделение патрульно-постовой службы не многочисленно, но эти 6 сотрудников успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Об особенностях работы по обеспечению безопасности и охране общественного порядка на объектах железнодорожного и водного транспорта рассказал заместитель начальника полиции по ООП (охране общественного порядка) Северобайкальского ЛО МВД России на транспоре, майор полиции Валерий Семенов.- В зону охраны правопорядка Северобайкальского ЛО входят все объекты железнодорожного, воздушного и водного транспорта, и, следовательно, на всех этих объектах у нас присутствуют и работают сотрудники патрульно-постовой службы. В их поле зрения попадают любые происшествия, происходящие на указных объектах не только в г. Северобайкальск, но и на протяжении всего железнодорожного пути от станции Дабан до станции Хани Забайкальского края.В посёлке Таксимо находится линейное отделение полиции с дежурной частью и укомплектованным личным составом, которому в свою очередь подчиняется линейный пункт полиции в посёлке Новая Чара Забайкальского края. Ежедневно в наш отдел поступают различные сообщения и заявления о противоправных действиях, по которым, благодаря нашему слаженному и квалифицированному коллективу, оперативно проводятся проверки и мероприятия по выяснению обстоятельств и принятия правовых решений, а также мер устранения недостатков, предупреждающих повторные преступные деяния. Кроме того, сотрудниками нашего отдела, в том числе и сотрудниками ППС, постоянно проводятся мероприятия профилактического характера, это и беседы в рабочих коллективах поднадзорных организаций, и лекции в учебных заведениях, акции, проводимые на объектах транспорта (перроны и помещения ж/д вокзалов, аэропортов).В целях предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений сотрудники линейного отдела за 6 месяцев 2023 года провели порядка 40 профилактических бесед и лекций, 5 акций и 37 рейдовых мероприятий.С гражданами, находящимися на привокзальных площадях и в вокзальных комплексах, следующими в поездах, также проводятся беседы с целью профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений, раздаются памятки.Работа на вокзале требует повышенного внимания. Через железнодорожные станции ежедневно проходят сотни человек. Поэтому присутствие сотрудников патрульно-постовой службы необходимо. Во внимании стражей магистралей вся прилегающая к железнодорожным путям территория: вокзалы, перроны, виадуки и так далее. Особое внимание уделяется местам большого скопления пассажиров — залы ожидания, кассы и камеры хранения.- Самыми распространенными видами преступлений в поездах дальнего следования по-прежнему являются кражи личного имущества. Однако меры профилактического характера существенно помогают гражданам более внимательно относиться к своему имуществу, и избежать различных видов краж и мошеннических действий, а разъяснения ответственности за преступные действия, совершенные в отношении чужого имущества и собственности, все же позволяет снизить процент именно имущественных преступлений.Нарядами сопровождения за полгода выявлено более 500 административных правонарушений. Чаще всего нерадивые пассажиры привлекаются за нарушение ими общественного порядка и общественной безопасности в подвижном составе, это правонарушения, предусмотренные главой 20 КоАП РФ (ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», 20.20 «Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах»). Помимо перечисленных, пассажиры систематически нарушают установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за что несут административную ответственность.С такими гражданами сотрудники ППС транспортной полиции дополнительно проводят разъяснительные беседы о правилах поведения в общественных местах и на железной дороге.- В марте текущего года с представителями рыбоохраны в акватории озера Байкал в районе Северобайкальска были задержаны двое ранее судимых местных жителей 1979 и 1986 г.р. Мужчины при помощи двух рыболовных сетей общей длиной около 120 метров, являющихся запрещенным орудием массового истребления водных биологических ресурсов, выловили рыбу вида омуль. Общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников, составила более 100 тысячи рублей. Возбуждено дело по ч.3 ст. 256 УК РФ. Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы, либо штраф до одного миллиона рублей.