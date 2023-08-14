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«Рот свой заткните»: Пьяная жительница Донецка оскорбила военных из Бурятии

«Рот свой заткните»: Пьяная жительница Донецка оскорбила военных из Бурятии
Общество, 
После этого женщина извинилась за свои слова на камеру

Недавно многие telegram-каналы облетело видео, сделанное в одном из ресторанов Донецка в субботу, 12 августа. Местная жительница оскорбила военнослужащих из Бурятии, которые находились в заведении. Женщина, сидевшая за соседним столиком, оскорбила их по национальному признаку.

- Рот свой заткните, понятно? Господа вонючие. Вас здесь никогда не было и не будет – запомните раз и навсегда, – отметила дама. – Вы – без образования, вы – без ничего. 

Женщина, щедро сыпавшая матом, зачем-то добавила, что у неё в Донецке «шесть магазинов и два дома».

После того, как запись появилась в Сети, ей пришлось просить прощение за свои слова. Ролик с извинениями, сделанный на фоне герба МВД ДНР, тоже выложили в Интернете.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, я оскорбляла военнослужащих армии России. Я не осознавала, что это будет иметь общественный резонанс в нашей республике (речь о Донецкой народной – прим) и вызовет бурю осуждения и негодования у наших граждан, – отметила она. – Этот поступок был спонтанным и необдуманным. Мои позорные действия не несут какого-либо смысла. Сделала это по своей глупости и безответственности. Я очень хорошо отношусь к нашим защитникам – солдатам российской армии, полностью поддерживаю проведение СВО. Искренне извиняюсь перед военнослужащими, которые в это трудное время защищают нашу великую родину – Россию, отдают жизнь в борьбе с украинскими нацистами и их иностранными приспешниками.

Депутат из ДНР Елена Шишкина тем временем подготовила обращение в СКР, которые намерена отправить туда в понедельник, 14-го числа.

- С утра, открыв социальные сети, не ожидала увидеть это видео. Не побоюсь этого слова – мерзкое и отвратительное – написала она накануне в своём канале в Telegram. – Но спокойно ожидать извинений от этой девушки, как в видео – не вариант решения. Поэтому я уже подготовила обращение в следственный комитет, чтобы проверить её высказывания на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ. Наша республика уже вошла в правовое поле Российской Федерации, а, значит меры реагирования, на мой взгляд, должны быть в правовом поле.

По словам Шишкиной, следующий шаг – за следственным комитетом.

- Лично для меня – и как для депутата, и как для женщины – такие высказывания в адрес наших защитников и воинов недопустимы, – отметила она.
оскорбления видео ДНР

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