Она будет работать две недели
В преддверии нового учебного года республиканское управление Роспотребнадзора запустило тематическую горячую линию, посвящённую детским товарам и школьным принадлежностям. Она будет функционировать по будням с 8:30 и до 17:30 (обед с 12:00 до 13:00) – с 14 по 25 августа включительно.
Сотрудники ведомства ответят на вопросы жителей республики о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и детского питания. А ещё – дадут пояснения к действующим требованиям СанПиН к образовательным организациям, включая условия учебно-воспитательного процесса.
Получить бесплатную консультацию можно, позвонив по телефонам 8 (3012) 41-25-74 (добавочный номер – 213, 223) или 8 (3012) 37-15-30.
В Бурятии запустили горячую линию по канцелярским товарам
Общество, Фото:
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