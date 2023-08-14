В Бурятии запустили горячую линию по канцелярским товарам

Она будет работать две недели



В преддверии нового учебного года республиканское управление Роспотребнадзора запустило тематическую горячую линию, посвящённую детским товарам и школьным принадлежностям. Она будет функционировать по будням с 8:30 и до 17:30 (обед с 12:00 до 13:00) – с 14 по 25 августа включительно.



Сотрудники ведомства ответят на вопросы жителей республики о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и детского питания. А ещё – дадут пояснения к действующим требованиям СанПиН к образовательным организациям, включая условия учебно-воспитательного процесса.



Получить бесплатную консультацию можно, позвонив по телефонам 8 (3012) 41-25-74 (добавочный номер – 213, 223) или 8 (3012) 37-15-30.