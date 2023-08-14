Бурятский оружейник Жигжит Баясхаланов возьмётся за обучение читинских студентов

В ЗабГУ создадут новые специальности – оружейное и ювелирное дело



Команда известного бурятского скульптора Жигжита Баясхаланова будет обучать студентов Забайкальского государственного университета. Студенты ЗабГУ теперь могут освоить дополнительные профессии - оружейное и ювелирное дело.



Соответствующее соглашение подписали Забайкальский государственный университет и НКО «Международная ассоциация бурятских оружейников», сообщили в пресс-службе вуза.



- Совместными ресурсами мы создаём Академию современного бурятского искусства под руководством скульптура Жигжита Баясхаланова. Именно он возглавляет Международную ассоциацию бурятских оружейников с 2020 года, которая располагается в посёлке Агинское. Главная цель ассоциации - возрождение, развитие и сохранение национальных ремёсел - кузнечного и оружейного. Жигжит Баясхаланов и его команда обучают молодое поколение, передают свой опыт,- заявила заведующая кафедрой теории и истории культуры, искусств и дизайна ЗабГУ Маргарита Гамбоева.



Преподаватели университета совместно с командой Жигжита Баясхаланова разработали образовательную программу для студентов. В неё входит обучение технике изготовления традиционных ножей, луков и ювелирных изделий бурят-монгольской культуры, а также современных IT-технологий.



Преподавать некоторые дисциплины, в частности, стилизацию, будут профессора ЗабГУ. Все технологические процессы пройдут на базе Международной ассоциации бурятских оружейников и галереи Баясхаланова в посёлке Агинское.





