14 августа

13 августа

Популярное

Бурятский оружейник Жигжит Баясхаланов возьмётся за обучение читинских студентов

Бурятский оружейник Жигжит Баясхаланов возьмётся за обучение читинских студентов
Общество,  Фото:ЗабГУ
В ЗабГУ создадут новые специальности – оружейное и ювелирное дело

Команда известного бурятского скульптора Жигжита Баясхаланова будет обучать студентов Забайкальского государственного университета. Студенты ЗабГУ теперь могут освоить дополнительные профессии - оружейное и ювелирное дело.

Соответствующее соглашение подписали Забайкальский государственный университет и НКО «Международная ассоциация бурятских оружейников», сообщили в пресс-службе вуза.

- Совместными ресурсами мы создаём Академию современного бурятского искусства под руководством скульптура Жигжита Баясхаланова. Именно он возглавляет Международную ассоциацию бурятских оружейников с 2020 года, которая располагается в посёлке Агинское. Главная цель ассоциации - возрождение, развитие и сохранение национальных ремёсел - кузнечного и оружейного. Жигжит Баясхаланов и его команда обучают молодое поколение, передают свой опыт,- заявила заведующая кафедрой теории и истории культуры, искусств и дизайна ЗабГУ Маргарита Гамбоева.

Преподаватели университета совместно с командой Жигжита Баясхаланова разработали образовательную программу для студентов. В неё входит обучение технике изготовления традиционных ножей, луков и ювелирных изделий бурят-монгольской культуры, а также современных IT-технологий.

Преподавать некоторые дисциплины, в частности, стилизацию, будут профессора ЗабГУ. Все технологические процессы пройдут на базе Международной ассоциации бурятских оружейников и галереи Баясхаланова в посёлке Агинское.


студенты оружейники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский оружейник Жигжит Баясхаланов возьмётся за обучение читинских студентов
Бурятский оружейник Жигжит Баясхаланов возьмётся за обучение читинских студентов
Общество, 14.08.2023
В ЗабГУ создадут новые специальности – оружейное и ювелирное дело
Жители севера Бурятии пожаловались на бардак у рынка
Жители севера Бурятии пожаловались на бардак у рынка
Общество, 14.08.2023
Из-за ремонта теплосетей там началась неразбериха с дорожными знаками

В Бурятии насчитали более 500 заросших сельхозучастков
В Бурятии насчитали более 500 заросших сельхозучастков
Общество, 14.08.2023
Владельцев заставляют очищать их от лишней растительности
В Улан-Удэ устранили ещё полсотни засоров
В Улан-Удэ устранили ещё полсотни засоров
Общество, 14.08.2023
За неделю в городе прочистили более 600 метров канализации
В Бурятии неизвестный в трусах устроил заплыв в фонтане
В Бурятии неизвестный в трусах устроил заплыв в фонтане
Общество, 14.08.2023
Плескавшийся в нём мужчина никак не реагировал на замечания окружающих
Более 1,5 тысяч человек посетили учения Белой Тары в Бурятии
Более 1,5 тысяч человек посетили учения Белой Тары в Бурятии
Общество, 14.08.2023
На учениях состоялся ритуал разрушения мандалы
В Улан-Удэ продолжает разливаться Селенга
В Улан-Удэ продолжает разливаться Селенга
Общество, 14.08.2023
За сутки она прибавилась ещё на 6 сантиметров

ФК «Бурятия» обыграл в Улан-Удэ футболистов из Междуреченска
ФК «Бурятия» обыграл в Улан-Удэ футболистов из Междуреченска
Общество, 14.08.2023
Концовка игры заставила поволноваться болельщиков

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 14.08.2023
Для оперативного обнаружения возгораний используется наземный и авиационный мониторинг
Аэропорт «Байкал» стал запасным аэродромом для рейсов в Читу
Аэропорт «Байкал» стал запасным аэродромом для рейсов в Читу
Общество, 14.08.2023
В краевом центре Забайкалья 14 августа туман

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^