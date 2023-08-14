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В Бурятии два села несколько месяцев утопали в мусоре

В Бурятии два села несколько месяцев утопали в мусоре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За невывезенные отходы местным жителям вернули 205 тысяч рублей

Ещё в марте уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова провела выездной приём в Кяхтинском районе. К ней обратился глава сельского поселения «Шарагольское», который от имени жителей двух сёл – Анагустай и Цаган – попросил омбудсмена посодействовать в организации своевременного вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Юлия Жамбалова адресовала жалобу в Восточно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Там провели проверку, которая показала, что региональный оператор (РО) по обращению с ТКО – компания «ЭкоАльянс» – не вывозила мусор из населённых пунктов аж с начала года. При этом такая возможность и необходимая техника у РО имелись.

Надзорное ведомство внесло директору ООО представление об устранении нарушений. После его рассмотрение сельчанам сделали перерасчёт и вернули людям около 205 тысяч рублей, которые они заплатили за неоказанную услугу, рассказали в аппарате уполномоченного.
мусор региональный оператор по ТКО

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