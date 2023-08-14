За неделю в городе прочистили более 600 метров канализации
В МУП «Водоканал» рассказали об авариях, которые произошли на сетях в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 7 по 13 августа включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 12 повреждений.
Кроме того, специалисты устранили 50 засоров. Неделей ранее было чуть больше – 51. В Улан-Удэ также промыли 10 участков канализации протяжённостью 643 метра.
В Улан-Удэ устранили ещё полсотни засоров
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