В Бурятии насчитали более 500 заросших сельхозучастков

Владельцев заставляют очищать их от лишней растительности
С начала года в Бурятии выявили 537 заросших сельскохозяйственных участков общей площадью в 79 444 гектара. Один из них – в 16 673 га – в Таргабатайском районе, около села Верхний Саянтуй, который почти на треть покрылся лишней растительностью.
Владельцу – физическому лицу – направили предостережение и обязали его навести на участке порядок. В августе сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии устроили повторную проверку. Собственник выполнил все требования. «На момент осмотра на участке отсутствовала древесно-кустарниковая растительность», – рассказали в ведомстве.
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Владельцев заставляют очищать их от лишней растительности
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