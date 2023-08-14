В Бурятии насчитали более 500 заросших сельхозучастков

Владельцев заставляют очищать их от лишней растительности





С начала года в Бурятии выявили 537 заросших сельскохозяйственных участков общей площадью в 79 444 гектара. Один из них – в 16 673 га – в Таргабатайском районе, около села Верхний Саянтуй, который почти на треть покрылся лишней растительностью.Владельцу – физическому лицу – направили предостережение и обязали его навести на участке порядок. В августе сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии устроили повторную проверку. Собственник выполнил все требования. «На момент осмотра на участке отсутствовала древесно-кустарниковая растительность», – рассказали в ведомстве.