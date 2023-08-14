На Байкале в Бурятии благодаря прокуратуре убрали свалку

Горы мусора образовались в Лемасово
На муниципальном земельном участке вблизи озера Байкал в местности Лемасово Кабанского района Бурятии образовалась свалка бытовых отходов. Органы местного самоуправления своевременно её не убрали.
Прокурор района внёс представление главе сельского поселения «Посольское». После этого администрация поселения ликвидировала свалку.
- Незаконное размещение отходов влечёт загрязнение земель в центральной экологической зоне Байкале и создаёт угрозу причинения вреда уникальной экологической системе озера, - подчеркнули в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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