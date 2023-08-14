Из-за ремонта теплосетей там началась неразбериха с дорожными знаками
В Северобайкальске посетовали на бардак возле вещевого рынка. По словам местных жителей, с дорожными знаками на проезжей части около него творится что-то непонятное.
- Сначала стоит знак «20» (ограничение максимальной скорости – прим.), потом – «40», далее – опять «20» и с левой стороны непонятный «20». И куда он действует? – поинтересовались северобайкальцы. – Сколько это будет продолжаться?
Первый заместитель главы города Максим Зыков пояснили, что на этом участке ведётся ремонт тепловых сетей, который завершится к новому отопительному сезону. Дорожное полотно там восстановят. «Временные знаки будут приведены в соответствие», – цитирует его «Северобайкальск-инфо.24/7».
Жители севера Бурятии пожаловались на бардак у рынка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она будет работать две недели
В ЗабГУ создадут новые специальности – оружейное и ювелирное дело
Из-за ремонта теплосетей там началась неразбериха с дорожными знаками
Удостоверение позволит получить ряд льгот
Владельцев заставляют очищать их от лишней растительности
За неделю в городе прочистили более 600 метров канализации
Плескавшийся в нём мужчина никак не реагировал на замечания окружающих
Горы мусора образовались в Лемасово
На учениях состоялся ритуал разрушения мандалы
За сутки она прибавилась ещё на 6 сантиметров
Концовка игры заставила поволноваться болельщиков
Для оперативного обнаружения возгораний используется наземный и авиационный мониторинг
В краевом центре Забайкалья 14 августа туман
Руководство учреждений заключило контракт
Возможны грозы