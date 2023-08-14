Жители севера Бурятии пожаловались на бардак у рынка

Из-за ремонта теплосетей там началась неразбериха с дорожными знаками



В Северобайкальске посетовали на бардак возле вещевого рынка. По словам местных жителей, с дорожными знаками на проезжей части около него творится что-то непонятное.



- Сначала стоит знак «20» (ограничение максимальной скорости – прим.), потом – «40», далее – опять «20» и с левой стороны непонятный «20». И куда он действует? – поинтересовались северобайкальцы. – Сколько это будет продолжаться?



Первый заместитель главы города Максим Зыков пояснили, что на этом участке ведётся ремонт тепловых сетей, который завершится к новому отопительному сезону. Дорожное полотно там восстановят. «Временные знаки будут приведены в соответствие», – цитирует его «Северобайкальск-инфо.24/7».

