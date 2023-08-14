За сутки она прибавилась ещё на 6 сантиметров
В столице Бурятии продолжают подниматься реки. По данным Бурятского гидрометцентра на 14 августа, Селенга за последние сутки прибавилась ещё на 6 сантиметров – до 245, Уда – на 1, до 194.
Главный приток Байкала в Улан-Удэ вышел на пойму на 15 сантиметров, в посёлке Новоселенгинск – уже на 94, в Усть-Кяхте – на 9, а в Кабанске – на 72. По прогнозам, повышение уровня реки в ближайшие сутки продолжится.
Критической отметкой, когда уже начинает топить дома на берегу, для Селенги считается 330 сантиметров, для Уды – 400.
Уровень воды в Байкале составляет 456,94 метра по тихоокеанской системе высот (+ 1 см). Река Чикой на участке Чиккожзавод в Кяхтинском районе вышла на пойму на 18 см. В посёлке Поворот в Селенгинском районе этот показатель достиг 44 см, на реке Джида в одноимённом селе – 24.
В Улан-Удэ продолжает разливаться Селенга
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