Для оперативного обнаружения возгораний используется наземный и авиационный мониторинг
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Для оперативного обнаружения и ликвидации возгораний используется наземный и авиационный мониторинг, ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель».
В Бурятии действует особый противопожарный режим.
При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
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