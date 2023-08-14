В Бурятии нет лесных пожаров

Для оперативного обнаружения возгораний используется наземный и авиационный мониторинг



За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Для оперативного обнаружения и ликвидации возгораний используется наземный и авиационный мониторинг, ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель».



В Бурятии действует особый противопожарный режим.



При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

