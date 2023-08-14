Руководство учреждений заключило контракт
Врио заместителя начальника улан-удэнской исправительной колонии №8 Андрей Матвеев провёл рабочую встречу с директором республиканской кадетской школы-интерната Вячеславом Черниновым. В результате был заключён государственный контракт на изготовление двухъярусных кроватей на общую сумму около 600 тысяч рублей.
- Выполнение контракта позволит дополнительно привлечь к труду 10 осужденных. В настоящее время цех по производству мебели функционирует в полном объёме, что позволяет своевременно выполнять крупные заказы на изготовление мебели для государственных и муниципальных нужд, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Благодаря этому осуждённые, смогут погашать исковые задолженности, также это помогает получать рабочие специальности в профессионально образовательных учреждениях при исправительной колонии и совершенствовать имеющийся профессиональный опыт.
В Улан-Удэ осуждённые изготовят для кадетской школы-интерната кровати
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