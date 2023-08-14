В Улан-Удэ осуждённые изготовят для кадетской школы-интерната кровати

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Руководство учреждений заключило контракт



Врио заместителя начальника улан-удэнской исправительной колонии №8 Андрей Матвеев провёл рабочую встречу с директором республиканской кадетской школы-интерната Вячеславом Черниновым. В результате был заключён государственный контракт на изготовление двухъярусных кроватей на общую сумму около 600 тысяч рублей.



- Выполнение контракта позволит дополнительно привлечь к труду 10 осужденных. В настоящее время цех по производству мебели функционирует в полном объёме, что позволяет своевременно выполнять крупные заказы на изготовление мебели для государственных и муниципальных нужд, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Благодаря этому осуждённые, смогут погашать исковые задолженности, также это помогает получать рабочие специальности в профессионально образовательных учреждениях при исправительной колонии и совершенствовать имеющийся профессиональный опыт.

