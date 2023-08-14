Возможны грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывистый. Температура днём +24,+29, местами +18,+23.
В Улан-Удэ обещают погоду без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём +26,+28.
В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество, Фото:
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