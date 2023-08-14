14 августа

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В Бурятии местами кратковременные дожди

В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возможны грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывистый. Температура днём +24,+29, местами +18,+23.

В Улан-Удэ обещают погоду без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём +26,+28.
прогноз погоды

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