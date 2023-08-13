В Бурятии у банкрота изымут единственное жильё

Суд посчитал его слишком роскошным



Житель Бурятии, признанный банкротом, лишится своего коттеджа, несмотря на то, что это его единственное жильё. Четвертый арбитражный апелляционный суд, а затем и Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа пришли к выводу о том, что жилой дом должника отвечает критериям роскошного жилья. Потому мужчине ограничили иммунитет на единственное жильё. Его коттедж выставят на торги, а должнику подберут вариант для проживания попроще.



«Несмотря на то, что жильё является единственным, по мнению судов двух инстанций, его можно продать и в значительном объёме удовлетворить требования кредиторов», - говорится в решении Четвёртого арбитражного апелляционного суда.



Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда Бурятии мужчина признан банкротом. Он должен кредиторам свыше 88 миллионов рублей.



Финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Бурятии с ходатайством об ограничении исполнительского иммунитета, который запрещает изымать у должника единственное жильё. Установлено, что жилой дом должника имеет все признаки роскошного жилья.



В собственности у должника имеется большой земельный участок площадью 1088 квадратных метров и расположенный на нём жилой дом площадью 209 квадратных метров. В доме четыре жилых комнаты, комнаты отдыха, гостиная, кухня, несколько санузлов, баня и даже бассейн.



Арбитражный суд Бурятии отказал в удовлетворении требований финансового управляющего, указав, что не представлены сведения о действительной стоимости замещающего жилья, его варианты, характеристики, о издержках, связанных с продажей дома и покупкой замещающего жилья. Суд также указал на наличие у должника иного имущества, за счёт которого возможно погашение требований кредиторов.



Однако Четвёртый арбитражный апелляционный суд (проверяющий законность решений арбитражных судов Бурятии, Якутии, Иркутской области, Забайкальского края) не согласился с этими выводами и отменил определение Арбитражного суда Бурятии.



- Суд установил, что спорный жилой дом по своим характеристикам значительно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности должника в жилище и отвечает критерию роскошного и излишнего жилья. Он утвердил условия и порядок предоставления должнику замещающего жилья и положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника. Должнику также было предложено в случае несогласия с выбранным жильём обратиться в суд с заявлением, - сообщает пресс-служба четвёртого арбитражного суда.



Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил определение Четвертого арбитражного апелляционного суда без изменения.

