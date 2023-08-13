13 августа

12 августа

11 августа

Популярное

Ушёл из жизни известный в Бурятии журналист, режиссёр, актёр Владимир Ширапов

Ушёл из жизни известный в Бурятии журналист, режиссёр, актёр Владимир Ширапов
Общество,  Фото:личная страница
Он сыграл главную роль в фильме «Булаг»

Ушёл из жизни Владимир Ширапов, известный в Бурятии тележурналист, режиссёр, продюсер, владелец собственной видеостудии «Yндэр», автор ряда телепроектов, актёр. Он сыграл главную роль в драме «Булаг» Солбона Лыгденова (возрастное ограничение 18+), которая вышла на широкие экраны в 2013 году и стала настоящим хитом.

О его кончине сообщил депутат Госдумы от республики Вячеслав Дамдинцурунов.

- Нахожусь в глубоком шоке и искренне сожалею об огромной утрате. Сегодня (13 августа – ред.) в 1:05 ночи по улан-удэнскому времени от нас ушёл талантливый человек, режиссер, оператор, сценарист, актёр, создатель студии широкого формата и возможностей «Yндэр» Владимир Ширапов. Пишу и не могу поверить. Владимира Цырендондоковича любили и знали в каждом районе Бурятии, в каждой организации, с которой он сотрудничал, а в ответ он дарил нам всем уникальные кадры и шедевры видеопроизводства. Природа, художественные фильмы, спортивные события, репортажи и даже фотография – у него получалось абсолютно всё. И это было с душой, качеством, отзывчивостью и готовностью помочь в любое время дня и ночи… Как много вечного для республики и страны было создано лично им! Какой большой путь был открыт для него! – написал Дамдинцурунов.

Жители Бурятии оставляют в соцсетях соболезнования в связи с безвременной кончиной Владимира Ширапова.


смерть некролог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На СВО погиб 25-летний старший лейтенант из Бурятии
На СВО погиб 25-летний старший лейтенант из Бурятии
Общество, 13.08.2023
У Егора Григорьева был позывной «Джида»
В Бурятии затопило подходы к причалу Татауровской паромной переправы
В Бурятии затопило подходы к причалу Татауровской паромной переправы
Общество, 13.08.2023
Переправа заработает, когда Селенга пойдёт на спад
На севере Бурятии дрифтеры лишили людей сна
На севере Бурятии дрифтеры лишили людей сна
Общество, 13.08.2023
Местные жители жалуются на громкую музыку и скрежет колёс по ночам
Военные из Бурятии захватили натовский броневик
Военные из Бурятии захватили натовский броневик
Общество, 13.08.2023
Бойцам досталась трофейная британская боевая машина
Юные футболисты из Бурятии проиграли свои игры на выезде в Томске
Юные футболисты из Бурятии проиграли свои игры на выезде в Томске
Общество, 13.08.2023

Обе сборные «СШ №6 Бурятия» занимают последние места

В Улан-Удэ отсыпают камнем прибрежное ДНТ
В Улан-Удэ отсыпают камнем прибрежное ДНТ
Общество, 12.08.2023
Общая протяжённость работ составит 200 метров
В Бурятии через суд вернули более 40 тысяч за неустановленные окна
В Бурятии через суд вернули более 40 тысяч за неустановленные окна
Общество, 12.08.2023
Бизнесмен затянул со сроками установки окон 
В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 12.08.2023
Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства
Количество вакансий в строительной сфере Бурятии выросло на 36%
Количество вакансий в строительной сфере Бурятии выросло на 36%
Общество, 12.08.2023
hh.ru подготовил интересную статистику ко Дню строителя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^