Он сыграл главную роль в фильме «Булаг»
Ушёл из жизни Владимир Ширапов, известный в Бурятии тележурналист, режиссёр, продюсер, владелец собственной видеостудии «Yндэр», автор ряда телепроектов, актёр. Он сыграл главную роль в драме «Булаг» Солбона Лыгденова (возрастное ограничение 18+), которая вышла на широкие экраны в 2013 году и стала настоящим хитом.
О его кончине сообщил депутат Госдумы от республики Вячеслав Дамдинцурунов.
- Нахожусь в глубоком шоке и искренне сожалею об огромной утрате. Сегодня (13 августа – ред.) в 1:05 ночи по улан-удэнскому времени от нас ушёл талантливый человек, режиссер, оператор, сценарист, актёр, создатель студии широкого формата и возможностей «Yндэр» Владимир Ширапов. Пишу и не могу поверить. Владимира Цырендондоковича любили и знали в каждом районе Бурятии, в каждой организации, с которой он сотрудничал, а в ответ он дарил нам всем уникальные кадры и шедевры видеопроизводства. Природа, художественные фильмы, спортивные события, репортажи и даже фотография – у него получалось абсолютно всё. И это было с душой, качеством, отзывчивостью и готовностью помочь в любое время дня и ночи… Как много вечного для республики и страны было создано лично им! Какой большой путь был открыт для него! – написал Дамдинцурунов.
Жители Бурятии оставляют в соцсетях соболезнования в связи с безвременной кончиной Владимира Ширапова.
Ушёл из жизни известный в Бурятии журналист, режиссёр, актёр Владимир Ширапов
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Он сыграл главную роль в фильме «Булаг»
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