На СВО погиб 25-летний старший лейтенант из Бурятии

У Егора Григорьева был позывной «Джида»



В ходе спецоперации погиб 25-летний уроженец Джидинского района Бурятии, командир десантно-штурмовой роты морской пехоты гвардии старший лейтенант Григорьев Егор Андреевич. О гибели земляка сообщили в районной группе «Джида-инфо».



Егор Андреевич родился в селе Петропавловка 10 августа 1997 года. В 2014 году окончил Петропавловскую районную гимназию.



В 2020 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Рокоссовского (Благовещенск). Был распределён в бригаду морской пехоты в Петропавловск-Камчатский.



Выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, за что был награждён медалью «Участнику военной операции в Сирии».



С июля 2022 года перенаправлен на СВО. Носил позывной «Джида».



Награждён медалью «За отвагу», знаком отличия «За заслуги перед Донецкой народной республикой» III степени. Орденом Мужества награждён посмертно.



Погиб 2 августа 2023 года.



Егор Андреевич был добрым, отзывчивым человеком, боевые товарищи называли его офицером с большой буквы.



Он был любящим мужем и отцом, заботливым и внимательным сыном и братом. У него остались жена, дочь, мама и сестра.



Прощание пройдёт 15 августа в селе Петропавловка.

