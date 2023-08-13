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На СВО погиб 25-летний старший лейтенант из Бурятии

На СВО погиб 25-летний старший лейтенант из Бурятии
Общество, 
У Егора Григорьева был позывной «Джида»

В ходе спецоперации погиб 25-летний уроженец Джидинского района Бурятии, командир десантно-штурмовой роты морской пехоты гвардии старший лейтенант Григорьев Егор Андреевич. О гибели земляка сообщили в районной группе «Джида-инфо».

Егор Андреевич родился в селе Петропавловка 10 августа 1997 года. В 2014 году окончил Петропавловскую районную гимназию.

В 2020 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Рокоссовского (Благовещенск). Был распределён в бригаду морской пехоты в Петропавловск-Камчатский.

Выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, за что был награждён медалью «Участнику военной операции в Сирии».

С июля 2022 года перенаправлен на СВО. Носил позывной «Джида».

Награждён медалью «За отвагу», знаком отличия «За заслуги перед Донецкой народной республикой» III степени. Орденом Мужества награждён посмертно.

Погиб 2 августа 2023 года.

Егор Андреевич был добрым, отзывчивым человеком, боевые товарищи называли его офицером с большой буквы.

Он был любящим мужем и отцом, заботливым и внимательным сыном и братом. У него остались жена, дочь, мама и сестра.

Прощание пройдёт 15 августа в селе Петропавловка. 
смерть

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