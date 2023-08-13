В Бурятии затопило подходы к причалу Татауровской паромной переправы





В Прибайкальском районе Бурятии закрыта Татауровская паромная переправа. Причина – повышение реки Селенга. Как сообщает «Прибайкалье-инфо», только за сутки её уровень в районе вырос на 6 сантиметров – до 239 сантиметров.Подъём реки, по прогнозам, продолжится и дальше, так как дожди в Монголии не прекращаются.Возобновят работу Татауровской переправы только, когда река пойдёт на спад.- Из-за подъёма уровня воды затоплены подходы к причалу переправы. В данный момент нет доступа транспорта и пассажиров. К тому же скорость движения воды в реке при подъёме её уровня повышается, поэтому существует серьёзная опасность передвижения всех водных транспортных средств в это время. Мы не можем это игнорировать, - пояснил начальник отдела «Бурятрегионавтодора» Дмитрий Рыжковский.По его словам, возобновить работу переправы возможно только при условии снижения уровня до параметров 180-185 сантиметров.