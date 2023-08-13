13 августа

12 августа

11 августа

Популярное

В Бурятии затопило подходы к причалу Татауровской паромной переправы

В Бурятии затопило подходы к причалу Татауровской паромной переправы
Общество,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Переправа заработает, когда Селенга пойдёт на спад

В Прибайкальском районе Бурятии закрыта Татауровская паромная переправа. Причина – повышение реки Селенга. Как сообщает «Прибайкалье-инфо», только за сутки её уровень в районе вырос на 6 сантиметров – до 239 сантиметров.

Подъём реки, по прогнозам, продолжится и дальше, так как дожди в Монголии не прекращаются.

Возобновят работу Татауровской переправы только, когда река пойдёт на спад.

- Из-за подъёма уровня воды затоплены подходы к причалу переправы. В данный момент нет доступа транспорта и пассажиров. К тому же скорость движения воды в реке при подъёме её уровня повышается, поэтому существует серьёзная опасность передвижения всех водных транспортных средств в это время. Мы не можем это игнорировать, - пояснил начальник отдела «Бурятрегионавтодора» Дмитрий Рыжковский.

По его словам, возобновить работу переправы возможно только при условии снижения уровня до параметров 180-185 сантиметров. 

Паромные переправы уровень воды Селенга

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии дрифтеры лишили людей сна
На севере Бурятии дрифтеры лишили людей сна
Общество, 13.08.2023
Местные жители жалуются на громкую музыку и скрежет колёс по ночам
Военные из Бурятии захватили натовский броневик
Военные из Бурятии захватили натовский броневик
Общество, 13.08.2023
Бойцам досталась трофейная британская боевая машина
В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга
В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга
Общество, 13.08.2023
По прогнозам, подъём продолжится
Юные футболисты из Бурятии проиграли свои игры на выезде в Томске
Юные футболисты из Бурятии проиграли свои игры на выезде в Томске
Общество, 13.08.2023

Обе сборные «СШ №6 Бурятия» занимают последние места

В Улан-Удэ отсыпают камнем прибрежное ДНТ
В Улан-Удэ отсыпают камнем прибрежное ДНТ
Общество, 12.08.2023
Общая протяжённость работ составит 200 метров
В Бурятии через суд вернули более 40 тысяч за неустановленные окна
В Бурятии через суд вернули более 40 тысяч за неустановленные окна
Общество, 12.08.2023
Бизнесмен затянул со сроками установки окон 
В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 12.08.2023
Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства
Количество вакансий в строительной сфере Бурятии выросло на 36%
Количество вакансий в строительной сфере Бурятии выросло на 36%
Общество, 12.08.2023
hh.ru подготовил интересную статистику ко Дню строителя
В ТЦ в Улан-Удэ людям приходится раздеваться прямо под камерой
В ТЦ в Улан-Удэ людям приходится раздеваться прямо под камерой
Общество, 12.08.2023
Её установили в примерочной одного из бутиков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^