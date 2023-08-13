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Ушла из жизни экс-зампредседателя Арбитражного суда Бурятии Раиса Хориноева

Ушла из жизни экс-зампредседателя Арбитражного суда Бурятии Раиса Хориноева
Общество, 
Прощание состоится 14 августа

На 76-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженный юрист Российской Федерации, почётный работник судебной системы, бывший заместитель председателя Арбитражного суда Бурятии Хориноева Раиса Ринчиновна. Об этом «Байкал-Dailу» сообщили её родственники.

Раиса Ринчиновна родилась 29 октября 1947 года в селе Арбузово Селенгинского района Бурятской АССР. Окончила Свердловский юридический институт, а также Высшую партийную школу в Новосибирске.

Свою профессиональную деятельность Раиса Хориноева начала в 1964 году, когда в 16 лет пришла работать секретарём в Кяхтинский районный народный суд. С 1972 года и до ухода на заслуженный отдых трудовая биография Раисы Ринчиновна неразрывно связана с этой профессией.

Следуя к своей цели, она прошла путь от машинистки нарсуда, судебного исполнителя, адвоката юридической консультации до партийного работника (секретаря райкома, горкома, заведующего делом обкома) судьи и заместителя председателя суда.

В июне 1992 года Раиса Хориноева избрана заместителем председателя Арбитражного суда Бурятии. В 2002 году она возглавила судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений. В суде курировала вопросы организации работы по реализации законодательства об арбитражных заседателях, взаимодействия с государственными органами, учреждениями и организациями по вопросам, отнесённым к ведению судебной коллегии, руководила работой экспертной комиссии, аттестационной комиссии арбитражного суда республики Бурятия.

За многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в укрепление законности Раиса Хориноева - судья первого квалификационного класса – отмечена почётными званиями «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Почётный работник судебной системы», награждена почётными грамотами Республики Бурятия, Высшего Арбитражного суда Российской Федерации и другими многочисленными поощрениями и благодарностями.

Прощание состоится 14 августа по адресу: ул. Пирогова 9В (похоронный дом) с 10:30 до 12:30.

Поминки состоятся по адресу: ул. Коммунистическая 47, ресторан «Бурятия». Время – с 13:30.
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