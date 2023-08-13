13 августа

12 августа

11 августа

Популярное

В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга

В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По прогнозам, подъём продолжится

Уровень реки Селенга в столице Бурятии продолжает расти. Селенга, которая накануне вышла на пойму, за сутки поднялась ещё на 6 сантиметров: сейчас её уровень – 239 сантиметров.

Уровень Уды на сегодня 193 см, за сутки он не изменился.

- На реке Селенга выход воды на пойму составляет 9 см. В ближайшие сутки подъём продолжится, - сообщили в администрации города.

Селенга резко поднялась из-за ливней, прошедших в Монголии и Забайкальском крае.

На Левом берегу, в ДНТ «Весна» в связи с повышением уровня реки начало подмывать дорогу - единственную для проезда местных жителей. К тому же вдоль неё стоят столбы освещения, которые в случае их подмыва могут упасть и привести к пожару. 12 августа береговую линию там начали отсыпать бутовым камнем
уровень воды Селенга река

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Военные из Бурятии захватили натовский броневик
Военные из Бурятии захватили натовский броневик
Общество, 13.08.2023
Бойцам досталась трофейная британская боевая машина
В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга
В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга
Общество, 13.08.2023
По прогнозам, подъём продолжится
Юные футболисты из Бурятии проиграли свои игры на выезде в Томске
Юные футболисты из Бурятии проиграли свои игры на выезде в Томске
Общество, 13.08.2023

Обе сборные «СШ №6 Бурятия» занимают последние места

В Улан-Удэ отсыпают камнем прибрежное ДНТ
В Улан-Удэ отсыпают камнем прибрежное ДНТ
Общество, 12.08.2023
Общая протяжённость работ составит 200 метров
В Бурятии через суд вернули более 40 тысяч за неустановленные окна
В Бурятии через суд вернули более 40 тысяч за неустановленные окна
Общество, 12.08.2023
Бизнесмен затянул со сроками установки окон 
В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 12.08.2023
Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства
Количество вакансий в строительной сфере Бурятии выросло на 36%
Количество вакансий в строительной сфере Бурятии выросло на 36%
Общество, 12.08.2023
hh.ru подготовил интересную статистику ко Дню строителя
В ТЦ в Улан-Удэ людям приходится раздеваться прямо под камерой
В ТЦ в Улан-Удэ людям приходится раздеваться прямо под камерой
Общество, 12.08.2023
Её установили в примерочной одного из бутиков
В Улан-Удэ река Селенга вышла пойму
В Улан-Удэ река Селенга вышла пойму
Общество, 12.08.2023
Уровень воды в реках продолжает повышаться   

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^