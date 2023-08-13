По прогнозам, подъём продолжится
Уровень реки Селенга в столице Бурятии продолжает расти. Селенга, которая накануне вышла на пойму, за сутки поднялась ещё на 6 сантиметров: сейчас её уровень – 239 сантиметров.
Уровень Уды на сегодня 193 см, за сутки он не изменился.
- На реке Селенга выход воды на пойму составляет 9 см. В ближайшие сутки подъём продолжится, - сообщили в администрации города.
Селенга резко поднялась из-за ливней, прошедших в Монголии и Забайкальском крае.
На Левом берегу, в ДНТ «Весна» в связи с повышением уровня реки начало подмывать дорогу - единственную для проезда местных жителей. К тому же вдоль неё стоят столбы освещения, которые в случае их подмыва могут упасть и привести к пожару. 12 августа береговую линию там начали отсыпать бутовым камнем.
В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга
Общество, Фото:
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