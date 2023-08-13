Свет пропал более чем на 2 часа
Накануне, 12 августа, в Улан-Удэ зафиксировано несколько аварийных отключений электричество. Одно из них произошло по необычной причине – из-за обрыва оптического кабеля.
- В 15:55 из-за обрыва ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) произошёл схлест проводов 10 к. Вследствие этого аварийно отключилась электроэнергия у потребителей ул. Мерецкова, Автотранспортная, Дальнегурульбинская, Дорожная, Учебная, СНТ «Современник», - сообщают оперативные службы города.
Подключение производилось поэтапно. В 16:10 электроэнергию восстановили потребителям ул. Мерецкова. А в 18:12 электричество вернулось всем по нормальной схеме. Общее время отключения составило 2 часа 17 минут.
В Улан-Удэ отключали электричество из-за обрыва оптического кабеля
Общество, Фото:
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