13 августа

12 августа

11 августа

Популярное

Юные футболисты из Бурятии проиграли свои игры на выезде в Томске

Юные футболисты из Бурятии проиграли свои игры на выезде в Томске
Общество,  Фото:pixabay.com

Обе сборные «СШ №6 Бурятия» занимают последние места

Команда спортивной школы №17 (Томск), составленная из подростков 2008 года рождения, 12 августа обыграла на своём поле сборную спортшколы №6 «Бурятия» в 15-ом туре ЮФЛ Сибирь-3. Счёт встречи 2:0 (Пеплау, 14, Крючков, 80).

«Хозяева держали счёт минимальным до последней минуты, но под конец Мирон Крючков не оставил оппонентам шанса на ничейный исход», - сообщила ЮФЛ Сибирь.

Футболисты «СШ №6 Бурятия» 2007 года рождения уступили томским сверстникам со счётом 2:1 (Мисуно, 75,78, Квасников, 41). Бурятские футболисты первыми открыли счёт на 41 минуте, но во втором тайме пропустили один за одним два мяча.

«Победу команде в концовке матча приносит дубль Егора Мисуно», - отметили в лиге.

Обе команды из Бурятии пока занимают последние места в турнирных таблицах ЮФЛ Сибирь-3 (2008 г.р.) и ЮФЛ Сибирь-2 (2007 г.р.). В чемпионате 2023 года участвует по 11 команд в каждой группе.

«Байкал-Daily» сообщал, что 9 августа команда улан-удэнской спортшколы №6 (2007 г.р.) проиграла в Красноярске «Енисею» с самым разгромным счётом за всю историю ЮФЛ Сибири-2 - 10:0.

В 8 и 9 турах 21 и 24 июня на Центральном стадионе РБ бурятские футболисты проиграли свои первые домашние матчи в сезоне «Енисею» (Красноярск) и «СШ №17» (Томск) соответственно.


футбол ЮФЛ молодёжь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Юные футболисты из Бурятии проиграли свои игры на выезде в Томске
Юные футболисты из Бурятии проиграли свои игры на выезде в Томске
Общество, 13.08.2023

Обе сборные «СШ №6 Бурятия» занимают последние места

В Улан-Удэ отсыпают камнем прибрежное ДНТ
В Улан-Удэ отсыпают камнем прибрежное ДНТ
Общество, 12.08.2023
Общая протяжённость работ составит 200 метров
В Бурятии через суд вернули более 40 тысяч за неустановленные окна
В Бурятии через суд вернули более 40 тысяч за неустановленные окна
Общество, 12.08.2023
Бизнесмен затянул со сроками установки окон 
В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 12.08.2023
Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства
Количество вакансий в строительной сфере Бурятии выросло на 36%
Количество вакансий в строительной сфере Бурятии выросло на 36%
Общество, 12.08.2023
hh.ru подготовил интересную статистику ко Дню строителя
В ТЦ в Улан-Удэ людям приходится раздеваться прямо под камерой
В ТЦ в Улан-Удэ людям приходится раздеваться прямо под камерой
Общество, 12.08.2023
Её установили в примерочной одного из бутиков
В Улан-Удэ река Селенга вышла пойму
В Улан-Удэ река Селенга вышла пойму
Общество, 12.08.2023
Уровень воды в реках продолжает повышаться   
В Улан-Удэ разыграют международный струнный «Кубок Байкала»
В Улан-Удэ разыграют международный струнный «Кубок Байкала»
Общество, 12.08.2023
В столице Бурятии проведут конкурс исполнителей на струнных народных инструментах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^