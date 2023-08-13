Юные футболисты из Бурятии проиграли свои игры на выезде в Томске

Обе сборные «СШ №6 Бурятия» занимают последние места

Команда спортивной школы №17 (Томск), составленная из подростков 2008 года рождения, 12 августа обыграла на своём поле сборную спортшколы №6 «Бурятия» в 15-ом туре ЮФЛ Сибирь-3. Счёт встречи 2:0 (Пеплау, 14, Крючков, 80).

«Хозяева держали счёт минимальным до последней минуты, но под конец Мирон Крючков не оставил оппонентам шанса на ничейный исход», - сообщила ЮФЛ Сибирь.

Футболисты «СШ №6 Бурятия» 2007 года рождения уступили томским сверстникам со счётом 2:1 (Мисуно, 75,78, Квасников, 41). Бурятские футболисты первыми открыли счёт на 41 минуте, но во втором тайме пропустили один за одним два мяча.

«Победу команде в концовке матча приносит дубль Егора Мисуно», - отметили в лиге.

Обе команды из Бурятии пока занимают последние места в турнирных таблицах ЮФЛ Сибирь-3 (2008 г.р.) и ЮФЛ Сибирь-2 (2007 г.р.). В чемпионате 2023 года участвует по 11 команд в каждой группе.

«Байкал-Daily» сообщал, что 9 августа команда улан-удэнской спортшколы №6 (2007 г.р.) проиграла в Красноярске «Енисею» с самым разгромным счётом за всю историю ЮФЛ Сибири-2 - 10:0.

В 8 и 9 турах 21 и 24 июня на Центральном стадионе РБ бурятские футболисты проиграли свои первые домашние матчи в сезоне «Енисею» (Красноярск) и «СШ №17» (Томск) соответственно.