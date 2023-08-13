На время ВЭФ-2023 над Владивостоком закроют воздушное пространство

Также перекроют море



Из-за Восточного экономического форума, который пройдёт с 10 по 13 сентября на острове Русский, над Владивостоком закроют небо. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.



Запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком будет действовать с 0:00 8 сентября до 24:00 13 сентября. Исключение составят самолёты, «выполняющие внутренние и международные рейсы, обеспечивающие безопасность и доставку участников форума, а также иные воздушные средства, выполняющие неотложные задачи, согласованные с ФСО России».



С 10 по 13 сентября также вводятся ограничения на плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик, движение большегрузов, проведение земляных работ. Более точную информацию сообщат ближе к н ачалу форума.

«Байкал-Daily» сообщал, что Бурятия примет активное участие в Восточном экономическом форуме 2023 года. Посетители павильона Бурятии на «Улице Дальнего Востока» ознакомятся с туристическими маршрутами, круизом по озеру Байкал, национальными парками и центром буддизма. Совершить виртуальное путешествие помогут онлайн- и офлайн-площадки с интерактивными программами. В этом году экспозиция называется «Байкал. Бурятия – живой репортаж».

Отметим, что окончательные сроки проведения ВЭФ-2023 были согласованы только в июне.

