В Бурятии дождливо и жарко

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Утром туманы



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 августа по республике днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу возможны ливни. Утром туманы. Ветер переменный 4-9 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +22,+27, по центру и юго-востоку до +30, по юго-западу и местами югу +17,+22.



В Улан-Удэ дождя не будет, утром местами туман. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём +27,+29.

