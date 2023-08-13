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В Бурятии дождливо и жарко

В Бурятии дождливо и жарко
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Утром туманы

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 августа по республике днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу возможны ливни. Утром туманы. Ветер переменный 4-9 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +22,+27, по центру и юго-востоку до +30, по юго-западу и местами югу +17,+22.

В Улан-Удэ дождя не будет, утром местами туман. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём +27,+29.
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