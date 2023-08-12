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В Улан-Удэ отсыпают камнем прибрежное ДНТ

В Улан-Удэ отсыпают камнем прибрежное ДНТ
Общество,  Фото:мэрия Улан-Удэ
Общая протяжённость работ составит 200 метров

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенков в ДНТ «Весна» начались работы по отсыпке береговой линии бутовым камнем. Общая протяжённость работ составит 200 метров, сообщают в комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности.

В ДНТ «Весна» в связи с повышением уровня воды в реке Селенга начало подмывать дорогу - единственную для проезда местных жителей.

Вчера мэр Улан-Удэ выехал на место и принял решение об отсыпке.

- Оперативно отсыпем береговую линию бутовым камнем. После спада воды будем принимать меры по самой дороге - расчёты, сметы, закупка материалов для дополнительной отсыпки дороги в будущем, - сказал ранее Игорь Шутенков.

По состоянию на 16:00 12 августа на Селенге уровень воды составляет 235 см. Наблюдается выход воды на пойму слоем 5 см.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 12 августа, вода в реке Селенга в Улан-Удэ вышла на пойму слом 3 см. 

паводок Селенга уровень воды

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