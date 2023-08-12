В Бурятии через суд вернули более 40 тысяч за неустановленные окна

Бизнесмен затянул со сроками установки окон
Тарбагатайский районный суд удовлетворил иски управления Роспотребнадзора по Бурятии в интересах двух потребителей к одному предпринимателю, осуществляющему деятельность по установке окон.
Бизнесмен нарушил сроки исполнения по договору о монтаже оконных конструкций. В добровольном порядке продавец отказался возвращать деньги, уплаченные по договору. В связи с чем потребители обратились в Роспотребнадзор.
- В рамках рассмотрения обращения факт нарушения сроков исполнения был подтверждён. В интересах потребителей управлением поданы исковые заявления в суд, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Суд, исследовав материалы дела, удовлетворил требования управления Роспотребнадзора по Бурятии и взыскал в пользу потребителей сумму в размере 42 765 рублей.
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