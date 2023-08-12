В Бурятии не горят леса

Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства



За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не зарегистрировано. В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.



В регионе действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.



- Соблюдайте правила пожарной безопасности, - призывают лесники.



Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства.



