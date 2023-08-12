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В Бурятии не горят леса

В Бурятии не горят леса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства

За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не зарегистрировано. В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

В регионе действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.

- Соблюдайте правила пожарной безопасности, - призывают лесники.

Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства.

РАЛХ лесные пожары

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