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Количество вакансий в строительной сфере Бурятии выросло на 36%

Количество вакансий в строительной сфере Бурятии выросло на 36%
Общество,  Фото:pixabay.com
hh.ru подготовил интересную статистику ко Дню строителя

Завтра, во второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. Аналитики hh.ru проанализировали 1000 вакансий, открытых в июле этого года в строительной сфере региона.

Количество новых вакансий в сфере строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования в Бурятии выросло на 36% по сравнению с июлем 2022 года (в ДФО +46%). При этом резюме стало больше всего на 9% (в ДФО -3%).

Всего на Дальнем Востоке за июль 2023 года было опубликовано более 10,8 тысяч предложений для специалистов из сферы строительства. Больше всего таких вакансий опубликовали работодатели Хабаровского края (2,8 тыс. предложений), Приморья (2 тысячи), Амурской области (1,4 тысячи), Забайкалья (1,3 тысячи) и Бурятии (1 тысяча вакансий).

Год назад, в июне 2022-го, на одну вакансию в Бурятии приходилось в среднем 2,2 резюме. Сейчас – 1,6. Комфортной нормой для рынка труда считается баланс hh.индекса 4-8 резюме на одну вакансию, что говорит об умеренном уровне конкуренции за рабочие места, здоровом соотношении между работодателями и соискателями. Значения индекса ниже четырёх резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров.

Для сравнения: в среднем по России в этой профессиональной сфере на одну вакансию приходится 2,5 резюме, по Дальневосточному ФО – 1,6.
статистика вакансии

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