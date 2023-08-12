Увеличен штраф за проход по ЖД путям в неустановленных местах

Штраф увеличен до 500 рублей



Увеличен штраф за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



С 11 августа 2023 года административный штраф за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах увеличен со 100 до 500 рублей.



Штраф грозит, если в пределах 1 км от места осуществлённого перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.



