В Улан-Удэ река Селенга вышла пойму

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Уровень воды в реках продолжает повышаться



Уровень рек в Улан-Удэ продолжает повышаться. По данным Бурятского гидрометцентра, 12 августа Селенга за сутки прибавилась на 5 см за сутки - до 233 см, Уда на 4 см – до 193 см.



Вода в Селенге вышла на пойму слоем 3 см.



Критической отметкой, когда уже начинает топить дома на берегу, для Селенги считается 330 сантиметров, для Уды – 400





