Уровень воды в реках продолжает повышаться
Уровень рек в Улан-Удэ продолжает повышаться. По данным Бурятского гидрометцентра, 12 августа Селенга за сутки прибавилась на 5 см за сутки - до 233 см, Уда на 4 см – до 193 см.
Вода в Селенге вышла на пойму слоем 3 см.
Критической отметкой, когда уже начинает топить дома на берегу, для Селенги считается 330 сантиметров, для Уды – 400
В Улан-Удэ река Селенга вышла пойму
Общество, Фото:
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