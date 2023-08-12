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В Улан-Удэ река Селенга вышла пойму

В Улан-Удэ река Селенга вышла пойму
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Уровень воды в реках продолжает повышаться

Уровень рек в Улан-Удэ продолжает повышаться. По данным Бурятского гидрометцентра, 12 августа Селенга за сутки прибавилась на 5 см за сутки - до 233 см, Уда на 4 см – до 193 см.

Вода в Селенге вышла на пойму слоем 3 см.

Критической отметкой, когда уже начинает топить дома на берегу, для Селенги считается 330 сантиметров, для Уды – 400


уровень воды реки Уда Селенга

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