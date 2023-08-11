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В Улан-Удэ прошёл велопробег «Выбираю Чистый воздух»

В Улан-Удэ прошёл велопробег «Выбираю Чистый воздух»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Также состоялся марафон по скандинавской ходьбе

Сегодня на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ около 60 велосипедистов приняли участие в марафоне, посвящённом всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух». Она направлена на снижение вредных веществ в воздухе за счёт использования альтернативных способов передвижения по городу, сообщили в мэрии.

Велопробег проводился по трём возрастным категориям: дети до 15 лет, дети 16-17 лет и взрослые старше 18 лет. Дети и подростки преодолели дистанцию в один круг – это порядка 500 метров, а взрослые старше 18 лет – три круга. Победителей и призеров в каждой из возрастных групп наградили дипломами и призами от веломастерской.

- Велопробег прошёл очень хорошо. Думаю, его цель – показать детям и всем остальным, что можно заниматься таким видом спорта, выбирать велосипед вместо автомобиля, выбирать чистый воздух! – сказал победитель велопробега в категории для взрослых Илья Албуткин.


Среди альтернативных способов передвижения, помимо велосипеда, популярна и скандинавская ходьба. Марафон по этому виду спорта в рамках акции «Выбираю Чистый воздух» прошёл на днях в парке имени Орешкова. В нём приняли участие свыше 50 представительниц прекрасного пола, в основном старшего поколения.

- Северная ходьба – это самостоятельный вид спорта с продуманной, тщательно проработанной техникой исполнения. Сегодня не обязательно ходить в тренажёрный зал, достаточно найти возможность просто двигаться. Движение предупреждает болезни сердца, избавляет от лишнего веса. Залог здоровья – это отказ от вредных привычек и занятие спортом, - подчеркнула и.о. начальника управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Ольга Эрдынеева.



Акцию «Выбираю Чистый воздух» запустило министерство природных ресурсов и экологии России в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Принять участие в акции просто:

- используйте альтернативные способы передвижения по городу: ходьбу, бег, велосипед и другое;
- фиксируйте пройденное расстояние в любом фитнес-приложении;
- опубликуйте скриншот из приложения и тематические фото на своей странице в соцсети ВКонтакте с хештегами #выбираючистыйвоздух, #уланудэ.


На сайте федерального проекта «Чистыйвоздух» http://min.prirodyair.tilda.ws/akciya транслируется счетчик пройденных участниками километров и, как следствие, полученные показатели не выброшенных загрязняющих веществ в воздух.

22 сентября, в день Всемирного отказа от автомобиля, будут объявлены города-лидеры акции. Самые активные участники получат призы: велосипеды, самокаты, смарт-часы и другое.

- Давайте вместе сделаем воздух в нашем городе чище, присоединяйтесь! – призывают организаторы.


Возрастное ограничение 0+ 
спорт велопробег администрацияУУ экология

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