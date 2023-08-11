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Прокуратура Бурятии подвела итоги работы за первое полугодие

Прокуратура Бурятии подвела итоги работы за первое полугодие
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Органы прокуратуры пресекли более 38 тысяч нарушений закона

Сегодня в прокуратуре Бурятии состоялось заседание коллегии, на котором подвели итоги работы за первое полугодие 2023 года и определили задачи на второе. На коллегию прибыл начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов.

Открывая заседание, Андрей Мондохонов сообщил, что в современных санкционных условиях прокуратура республики активно решает вопросы защиты прав граждан.

- Удалось добиться снижения задолженности по заработной плате в регионе. Значительные усилия направлены на соблюдение законности при реализации национальных проектов, - отметил он.

Вместе с тем Андрей Мондохонов обратил внимание, что анализ состояния законности и правопорядка указывает на наличие упущений и недостатков в организации надзора по отдельным направлениям деятельности.

 
Исполняющий обязанности председателя правительства республики Всеволод Мухин подчеркнул важность взаимодействия и сотрудничества органов власти с и прокуратуры республики. Он отметил, что органы прокуратуры «проводят серьёзную и важную для населения работу по укреплению законности и правопорядка в регионе».


И. о. прокурора республики Михаил Филичев доложил, что органы прокуратуры пресекли более 38 тысяч нарушений закона, разрешено 7 790 обращений. В результате принятых мер восстановлены права 60 участников специальной военной операции и членов их семей. Погашены долги по заработной плате на сумму более 18 млн рублей.

По требованию прокуроров из регионального бюджета на льготные лекарственные препараты дополнительно выделено 735,5 млн рублей, на обеспечение жильем сирот – 78 млн рублей. Погашены долги перед предпринимателями по исполненным контрактам на сумму 512,4 млн рублей, дебиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями сокращена на 27,2 млн рублей. Совместно с правоохранительными органами реализован комплекс мер по борьбе с преступными проявлениями и коррупцией.

Начальник окружного надзорного ведомства акцентировал внимание на необходимость совместного с органами власти республики решение вопросов по обеспечению социальной защиты населения, восстановлении прав инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних и иных социально уязвимых категорий населения. Он потребовал продолжить надзорную работу в сфере соблюдения трудовых прав граждан, принять дополнительные меры по совершенствованию надзора за исполнением законов в сфере переселения из ветхого и аварийного жилья, об охране окружающей среды. Андрей Мондохонов также подчеркнул, что нужно взять на особый контроль законность расходования бюджетных средств, в том числе предусмотренных на ремонт и модернизацию объектов ЖКХ и обеспечить своевременную подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону.

- Он поручил организовать реализацию надзорных и координационных полномочий, направленных на повышение эффективности деятельности уполномоченных органов по профилактике преступности, борьбе с корыстными и корыстно-насильственными проявлениями. Особое внимание обратить на предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений, повторной преступности, преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в сфере безопасности дорожного движения, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Вопросы, требующие разрешения, положены в основу решения, принятого на коллегии. Его исполнение постановлено на контроль в управлении Генеральной прокуратуры по ДФО. 
прокуратура

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