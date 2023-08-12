В Бурятии тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ до +28 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 августа в республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром туман. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +26,+31, местами +18,+23.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный днём с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Температура днём +26,+28.





