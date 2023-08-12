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В Бурятии тёплая погода

В Бурятии тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ до +28 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 августа в республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром туман. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +26,+31, местами +18,+23.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный днём с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Температура днём +26,+28.


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