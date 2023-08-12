В ТЦ в Улан-Удэ людям приходится раздеваться прямо под камерой

Камеру в этом же бутике в центре города видели и минувшей осенью. Устройство, направленное прямо на примерочную, заснял на свой мобильник один из покупателей. Фото выложили тогда в местном паблике «Аноним 03» в «ВК».





Под постом оставили множество возмущённых комментариев. После снимок разлетелся по другим местным сообществам и telegram-каналам. Интернет-пользователи задались вопросом, не нарушаются ли их права.

В одном из улан-удэнских торговых центров камеру видеонаблюдения установили прямо в примерочной бутика. Её разглядела под потолком посетительница ТЦ.- Была в магазине, примеряла одежду. Посмотрела наверх и заметила камеру. А это нарушение Конституции РФ. Хотела сказать, чтобы люди были аккуратнее, – говорится в сообщении, размещённом в паблике «Весь Улан-Удэ» во «Контакте».Вообще видеонаблюдение в магазинах и ТЦ допускается в интересах общественной безопасности и для предотвращения краж, ведь охрана не может уследить за всеми посетителям. Однако камеры в примерочных размещать запрещено – это нарушение права на неприкосновенность частной жизни. Потому в бутиках, как правило, выдают номерки с количеством вещей, которые человек взял для примерки, и устанавливают противокражные рамки на выходе.