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В столице Бурятии пожелтеют светофорные стойки

В столице Бурятии пожелтеют светофорные стойки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Они «предупредят» горожан о возможной опасности

В столице Бурятии стойки для искусственных регулировщиков начали красить в жёлтый цвет. Первые светофорные объекты уже «пожелтели» на проспекте Автомобилистов, улицах Николая Петрова, Моховая и Ботаническая. Это призвано улучшить восприятие устройств, пояснили в МБУ «Горсвет».

- Жёлтый цвет хорошо виден и в ясную, и в пасмурную погоду. Он предупреждает о возможной опасности и настраивает на повышенное внимание, – подчеркнул директор учреждения. – Поэтому на светофорах именно этот цвет отвечает за предупреждение. По ГОСТу, пешеходные переходы красят в жёлтый – как и школьные автобусы. Его «фокусирующая» роль применяется и в трёх видах дорожной разметки, связанных с остановкой – стоянкой, где на них вводятся ограничения.


С марта 2009 МБУ «Горсвет» передали на обслуживание 26 городских светофоров. Сейчас на балансе предприятия – более 100 транспортных и 500 пешеходных. В том же году на регулировщиках впервые появилась автоматизированная система управления дорожным движением. С 2015-го на нерегулируемых «зебрах», а также в местах концентрации ДТП, около школ и детских садов установили устройства на солнечных батареях.
светофоры дороги

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