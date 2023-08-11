Делегация посетит хозяйства, где разводят калмыцкую породу коров
В Бурятию приехала делегация из Калмыкии. Делегацию, в которую входят сельхозтоваропроизводители республики, возглавил первый заместитель министра сельского хозяйства Калмыкии Николай Абушинов. Они приехали с целью обмена опытом в области мясного животноводства.
Как сообщают в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики, это ответный визит на поездку бурятских аграриев, представителей науки и органов власти в Элисту прошлой зимой.
- В конце прошлого года мы посетили братскую республику - Калмыкию. У нас много точек соприкосновения. Калмыкия, как и Бурятия, является животноводческой республикой, но акцент у них смещён в сторону интенсивного откорма. В особом почёте у наших фермеров КРС калмыцкой породы. Для наших коллег с Элисты представляют большой интерес условия содержания и кормления бурятских «калмыков», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия – зампред правительства Бурятии Галсан Дареев.
Делегация посетит ряд хозяйств племенных репродукторов, разводящих крупный рогатый скот калмыцкой породы в Мухоршибирском и Бичурском районах.
По данным на 1 июля, поголовье калмыцкого скота в Бурятии – 16100 голов. В республике функционируют восемь хозяйств по данной породе, два племенных завода, шесть племрепродукторов.
В Бурятию приехала делегация аграриев из Калмыкии
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