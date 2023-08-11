Награждение состоялось в честь Дня строителей
11 августа в правительстве Бурятии торжественно наградили лучших строителей. День строителей в России отмечается во второе воскресенье августа. В этом году праздник выпадает на выходной день, 13 августа.
В День строителя поздравляют проектировщиков зданий, монтажников, каменщиков, конструкторов, преподавателей профильных образовательных учреждений и всех, кто причастен к отрасли.
- Первые поздравления, почётные грамоты и благодарственные получили победители конкурса «Лидеры строительного комплекса в Республике Бурятия». Это наиболее эффективные организации, передовики в области строительства, проектирования и производства. Вот они, наши лидеры! – сообщил в своём Telegram-канале зампред правительства республики Евгений Луковников.
В России в строительной отрасли трудится более 6 млн человек. В Бурятии, по данным Бурятстата, среднесписочная численность работников организаций, занятых в сфере строительства, в 2022 году составила 8,5 тысяч человек. Это 4,1 % от общей численности работников организаций республики.
В Бурятии наградили лучших строителей
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