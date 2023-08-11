11 августа

10 августа

Популярное

В Бурятии наградили лучших строителей

В Бурятии наградили лучших строителей
Общество,  Фото:телеграм-канал Евгения Луковникова
Награждение состоялось в честь Дня строителей

11 августа в правительстве Бурятии торжественно наградили лучших строителей. День строителей в России отмечается во второе воскресенье августа. В этом году праздник выпадает на выходной день, 13 августа.

В День строителя поздравляют проектировщиков зданий, монтажников, каменщиков, конструкторов, преподавателей профильных образовательных учреждений и всех, кто причастен к отрасли.

- Первые поздравления, почётные грамоты и благодарственные получили победители конкурса «Лидеры строительного комплекса в Республике Бурятия». Это наиболее эффективные организации, передовики в области строительства, проектирования и производства. Вот они, наши лидеры! – сообщил в своём Telegram-канале зампред правительства республики Евгений Луковников.

В России в строительной отрасли трудится более 6 млн человек. В Бурятии, по данным Бурятстата, среднесписочная численность работников организаций, занятых в сфере строительства, в 2022 году составила 8,5 тысяч человек. Это 4,1 % от общей численности работников организаций республики.
строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии наградили лучших строителей
В Бурятии наградили лучших строителей
Общество, 11.08.2023
Награждение состоялось в честь Дня строителей
В Улан-Удэ отловили безнадзорных коров и лошадь
В Улан-Удэ отловили безнадзорных коров и лошадь
Общество, 11.08.2023
Скот увезли в приют «Дорога домой»
В Бурятии на месте лесного пожара высаживают сеянцы сосны
В Бурятии на месте лесного пожара высаживают сеянцы сосны
Общество, 11.08.2023
Специалисты уверены, что все сеянцы приживутся
Делегация учителей и школьников из Улан-Удэ посетила Внутреннюю Монголию
Делегация учителей и школьников из Улан-Удэ посетила Внутреннюю Монголию
Общество, 11.08.2023
Туда они прибыли, чтобы укрепить побратимские отношений между Улан-Удэ и Хух-Хото
Жителям Бурятии рассказали о том, как сохранить здоровое сердце
Жителям Бурятии рассказали о том, как сохранить здоровое сердце
Общество, 11.08.2023
Сегодня, 11 августа, отмечается Международный день здорового сердца
«Стройкой века» в вымирающем селе Бурятии заинтересовалась прокуратура
«Стройкой века» в вымирающем селе Бурятии заинтересовалась прокуратура
Общество, 11.08.2023
При ремонте дороги за 106 с лишним миллионов рабочие использовали «бэушный» гравий
В Улан-Удэ за день отловили пять бездомных собак
В Улан-Удэ за день отловили пять бездомных собак
Общество, 11.08.2023
«Облаву» на них устроили на Шишковке
«В трёх соснах заблудились»: Улан-удэнцы отчитали в соцсетях нерадивых коммунальщиков
«В трёх соснах заблудились»: Улан-удэнцы отчитали в соцсетях нерадивых коммунальщиков
Общество, 11.08.2023
Им досталось из-за дорожной разметки и необрезанных кустов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^