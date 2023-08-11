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В Улан-Удэ асфальтируют две улицы с социально важными объектами

В Улан-Удэ асфальтируют две улицы с социально важными объектами
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Ремонт там должен завершиться к новому учебному году

В микрорайоне Восточный в столице Бурятии вовсю обновляют дороги на улицах Яковлева и Туполева, где находятся социально важные объекты. Это городская больница № 4, лицей № 27 и два детских садика, потому ремонт там необходим, сообщили в комитете по строительству городской администрации.

Улицы в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядная организация «Инвест Строй». Рабочие уже заменили бортовые камни и сейчас укладывают новое асфальтобетонное покрытие в два слоя. Также в планах – расширить заездные карманы и обустроить отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта.

Завершиться работы должен к 1 сентября. Их качество и соблюдение сроков контролирует МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Кроме того, в Загорске и Восточном меняют покрытие на улицах Севастопольская, Краснодонская, Гастелло и на участке от улицы Северо-Восточная до Камова.

Всего в этом году во всех трёх районах Улан-Удэ – Октябрьском, Советском и Железнодорожном – обновят 23 участка. Речь о ключевых дорогах, ведущих к социально значимым объектам и туристическим местам.
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