В Улан-Удэ отловили безнадзорных коров и лошадь









В Улан-Удэ во время очередного рейда по отлову сельскохозяйственных животных отловили две коровы и одну лошадь. Пока владельцы животных в пункт временного содержания не обращались, сообщили в администрации Советского района.Рейд по выявлению и отлову свободно пасущихся сельскохозяйственных животных провели накануне администрации Советского района города и Иволгинского района. Сотрудники отрабатывали смежную территорию двух районов, где домашние животные пасутся без надзора.Собственников отловленных животных ждёт не только штраф, но и оплата расходов, понесённых отловщиками. Кроме того, владелец будет оплачивать каждый день пребывания животного в пункте временного содержания. Если через полгода хозяин не найдётся, то скот перейдёт в собственность подрядной организации.Узнать о местонахождении животного, которое было отловлено, можно по телефону: 89247771011Адрес пункта временного содержания животных: приют «Дорога домой», село Нижняя Иволга, улица Коммунистическая, 154.