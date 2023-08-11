11 августа

10 августа

Популярное

В Улан-Удэ отловили безнадзорных коров и лошадь

В Улан-Удэ отловили безнадзорных коров и лошадь
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Скот увезли в приют «Дорога домой»

В Улан-Удэ во время очередного рейда по отлову сельскохозяйственных животных отловили две коровы и одну лошадь. Пока владельцы животных в пункт временного содержания не обращались, сообщили в администрации Советского района.


Рейд по выявлению и отлову свободно пасущихся сельскохозяйственных животных провели накануне администрации Советского района города и Иволгинского района. Сотрудники отрабатывали смежную территорию двух районов, где домашние животные пасутся без надзора.


Собственников отловленных животных ждёт не только штраф, но и оплата расходов, понесённых отловщиками. Кроме того, владелец будет оплачивать каждый день пребывания животного в пункте временного содержания. Если через полгода хозяин не найдётся, то скот перейдёт в собственность подрядной организации.

Узнать о местонахождении животного, которое было отловлено, можно по телефону: 89247771011

Адрес пункта временного содержания животных: приют «Дорога домой», село Нижняя Иволга, улица Коммунистическая, 154.
домашние животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии наградили лучших строителей
В Бурятии наградили лучших строителей
Общество, 11.08.2023
Награждение состоялось в честь Дня строителей
В Улан-Удэ отловили безнадзорных коров и лошадь
В Улан-Удэ отловили безнадзорных коров и лошадь
Общество, 11.08.2023
Скот увезли в приют «Дорога домой»
В Бурятии на месте лесного пожара высаживают сеянцы сосны
В Бурятии на месте лесного пожара высаживают сеянцы сосны
Общество, 11.08.2023
Специалисты уверены, что все сеянцы приживутся
Делегация учителей и школьников из Улан-Удэ посетила Внутреннюю Монголию
Делегация учителей и школьников из Улан-Удэ посетила Внутреннюю Монголию
Общество, 11.08.2023
Туда они прибыли, чтобы укрепить побратимские отношений между Улан-Удэ и Хух-Хото
Жителям Бурятии рассказали о том, как сохранить здоровое сердце
Жителям Бурятии рассказали о том, как сохранить здоровое сердце
Общество, 11.08.2023
Сегодня, 11 августа, отмечается Международный день здорового сердца
«Стройкой века» в вымирающем селе Бурятии заинтересовалась прокуратура
«Стройкой века» в вымирающем селе Бурятии заинтересовалась прокуратура
Общество, 11.08.2023
При ремонте дороги за 106 с лишним миллионов рабочие использовали «бэушный» гравий
В Улан-Удэ за день отловили пять бездомных собак
В Улан-Удэ за день отловили пять бездомных собак
Общество, 11.08.2023
«Облаву» на них устроили на Шишковке
«В трёх соснах заблудились»: Улан-удэнцы отчитали в соцсетях нерадивых коммунальщиков
«В трёх соснах заблудились»: Улан-удэнцы отчитали в соцсетях нерадивых коммунальщиков
Общество, 11.08.2023
Им досталось из-за дорожной разметки и необрезанных кустов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^