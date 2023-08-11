В Усть-Ордынском округе проведут турнир по вольной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также пройдёт абсолютное первенство по бурятской борьбе



26 августа в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится XVII традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Ю.В. Хойлова. Соревнования проведут в посёлке Новонукутский, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Унга-Арена».



К участию в турнире допускаются юноши 2007 г.р. и младше в весовых категориях: до 29 кг, до 32 кг, до 35 кг, до 38 кг, до 42 кг, до 45 кг, до 48 кг, 52 кг. Также состоится абсолютное первенство по бурятской борьбе среди юношей 2007 г.р. и младше.



Начало соревнований в 10:00. Торжественное открытие в 12:00. Победителей и призёров турнира наградят медалями, грамотами и денежными призами.



Возрастное ограничение: 6+.

