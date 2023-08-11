Также пройдёт абсолютное первенство по бурятской борьбе
26 августа в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится XVII традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Ю.В. Хойлова. Соревнования проведут в посёлке Новонукутский, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Унга-Арена».
К участию в турнире допускаются юноши 2007 г.р. и младше в весовых категориях: до 29 кг, до 32 кг, до 35 кг, до 38 кг, до 42 кг, до 45 кг, до 48 кг, 52 кг. Также состоится абсолютное первенство по бурятской борьбе среди юношей 2007 г.р. и младше.
Начало соревнований в 10:00. Торжественное открытие в 12:00. Победителей и призёров турнира наградят медалями, грамотами и денежными призами.
Возрастное ограничение: 6+.
В Усть-Ордынском округе проведут турнир по вольной борьбе
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