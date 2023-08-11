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В Бурятии на месте лесного пожара высаживают сеянцы сосны

В Бурятии на месте лесного пожара высаживают сеянцы сосны
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Специалисты уверены, что все сеянцы приживутся

В Хоринском районе Бурятии на территории Хоринского лесничества высаживают сеянцы сосны.

Участок под посадку подобран не случайно, в 2014 году тут прошёл сложный лесной пожар. Лесники расчистили территорию от валежника и проложили борозды. Всего планируется высадить 175 тысяч сеянцев сосны на площади 50 га.

- Все сеянцы сосны взяты с нашего питомника, поэтому мы уверены, что они приживутся и пойдут в рост. В последующем за сеянцами будет осуществляться агротехнический уход, - рассказал сотрудник Хоринского лесхоза.


В республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили, что в 2019 году были внесены изменения в лесное законодательство, обязывающее лесопользователей осуществлять посадку леса на площади, равной вырубленной. Принцип «сколько вырубил – столько и посадил» был определен президентом России как путь к решению проблем развития и сохранения природы.

Компенсационное лесовосстановление также проводится в рамках нацпроекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов» по указу Владимира Путина. Основная цель проекта – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов на 100% к 2024 году.



лесовосстановление

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