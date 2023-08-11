11 августа

10 августа

Популярное

Делегация учителей и школьников из Улан-Удэ посетила Внутреннюю Монголию

Делегация учителей и школьников из Улан-Удэ посетила Внутреннюю Монголию
Общество,  Фото:предоставлено комитетом по образованию
Туда они прибыли, чтобы укрепить побратимские отношений между Улан-Удэ и Хух-Хото

Делегация Российской гимназии № 59 вернулась из международного молодёжного лагеря в китайском городе Хух-Хото. Там учителя и школьники побывали с дружественным визитом в рамках развития и укрепления побратимских отношений между Улан-Удэ и Хух-Хото.

- Интересная, насыщенная программа позволила узнать культуру Китая, провинции Внутренняя Монголия, а также установить дружественные отношения между ребятами всех стран – участников, - отметили в комитете по образованию администрации города.

За время, проведенное в Хух-Хото, делегация посетила лучшие школы города, познакомилась с традиционной культурой и кухней.

Школьники провели целый день в китайской семье. Они побывали в современной интеллектуальной долине группы компании «Или», а также выезжали в степь Силамужэнь.

Ребята, участники делегации, стали самыми активными участниками всех интерактивных игр и станцевали с профессиональными артистами. Кроме того, ученики делегации организовали большой ёхор со всеми участниками и организаторами.
школьники Китай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии рассказали о том, как сохранить здоровое сердце
Жителям Бурятии рассказали о том, как сохранить здоровое сердце
Общество, 11.08.2023
Сегодня, 11 августа, отмечается Международный день здорового сердца
«Стройкой века» в вымирающем селе Бурятии заинтересовалась прокуратура
«Стройкой века» в вымирающем селе Бурятии заинтересовалась прокуратура
Общество, 11.08.2023
При ремонте дороги за 106 с лишним миллионов рабочие использовали «бэушный» гравий
В Улан-Удэ за день отловили пять бездомных собак
В Улан-Удэ за день отловили пять бездомных собак
Общество, 11.08.2023
«Облаву» на них устроили на Шишковке
«В трёх соснах заблудились»: Улан-удэнцы отчитали в соцсетях нерадивых коммунальщиков
«В трёх соснах заблудились»: Улан-удэнцы отчитали в соцсетях нерадивых коммунальщиков
Общество, 11.08.2023
Им досталось из-за дорожной разметки и необрезанных кустов
Театр кукол «Ульгэр» снял пять особенных клипов в Монголии
Театр кукол «Ульгэр» снял пять особенных клипов в Монголии
Общество, 11.08.2023
Клипы посвящены пяти драгоценностям бурятского народа
В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушения при закупке лекарства
В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушения при закупке лекарства
Общество, 11.08.2023
Руководитель больницы привлечён к административной ответственности
В Бурятии водители рискуют разбить автомобили на опасной дороге
В Бурятии водители рискуют разбить автомобили на опасной дороге
Общество, 11.08.2023
К ремонту трассы должны приступить лишь в 2025 году

На пустыре в Улан-Удэ построили школу с газовой котельной
На пустыре в Улан-Удэ построили школу с газовой котельной
Общество, 11.08.2023
Её назвали одной из самых красивых в городе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^