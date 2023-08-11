Делегация учителей и школьников из Улан-Удэ посетила Внутреннюю Монголию

Общество, Фото: предоставлено комитетом по образованию

Туда они прибыли, чтобы укрепить побратимские отношений между Улан-Удэ и Хух-Хото



Делегация Российской гимназии № 59 вернулась из международного молодёжного лагеря в китайском городе Хух-Хото. Там учителя и школьники побывали с дружественным визитом в рамках развития и укрепления побратимских отношений между Улан-Удэ и Хух-Хото.



- Интересная, насыщенная программа позволила узнать культуру Китая, провинции Внутренняя Монголия, а также установить дружественные отношения между ребятами всех стран – участников, - отметили в комитете по образованию администрации города.



За время, проведенное в Хух-Хото, делегация посетила лучшие школы города, познакомилась с традиционной культурой и кухней.



Школьники провели целый день в китайской семье. Они побывали в современной интеллектуальной долине группы компании «Или», а также выезжали в степь Силамужэнь.



Ребята, участники делегации, стали самыми активными участниками всех интерактивных игр и станцевали с профессиональными артистами. Кроме того, ученики делегации организовали большой ёхор со всеми участниками и организаторами.

