Туда они прибыли, чтобы укрепить побратимские отношений между Улан-Удэ и Хух-Хото
Делегация Российской гимназии № 59 вернулась из международного молодёжного лагеря в китайском городе Хух-Хото. Там учителя и школьники побывали с дружественным визитом в рамках развития и укрепления побратимских отношений между Улан-Удэ и Хух-Хото.
- Интересная, насыщенная программа позволила узнать культуру Китая, провинции Внутренняя Монголия, а также установить дружественные отношения между ребятами всех стран – участников, - отметили в комитете по образованию администрации города.
За время, проведенное в Хух-Хото, делегация посетила лучшие школы города, познакомилась с традиционной культурой и кухней.
Школьники провели целый день в китайской семье. Они побывали в современной интеллектуальной долине группы компании «Или», а также выезжали в степь Силамужэнь.
Ребята, участники делегации, стали самыми активными участниками всех интерактивных игр и станцевали с профессиональными артистами. Кроме того, ученики делегации организовали большой ёхор со всеми участниками и организаторами.
Делегация учителей и школьников из Улан-Удэ посетила Внутреннюю Монголию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сегодня, 11 августа, отмечается Международный день здорового сердца
Женщина недавно вышла на свободу
При ремонте дороги за 106 с лишним миллионов рабочие использовали «бэушный» гравий
«Облаву» на них устроили на Шишковке
Хищник наведывается сюда регулярно
Принять участие в нём можно до 10 сентября
Им досталось из-за дорожной разметки и необрезанных кустов
На 210 кг продукции не было сертификатов
Его задержали росгвардейцы
Возбуждено уголовное дело
Клипы посвящены пяти драгоценностям бурятского народа
Руководитель больницы привлечён к административной ответственности
К ремонту трассы должны приступить лишь в 2025 году
Её назвали одной из самых красивых в городе
Счёт встречи 10:0