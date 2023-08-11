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Жителям Бурятии рассказали о том, как сохранить здоровое сердце

Жителям Бурятии рассказали о том, как сохранить здоровое сердце
Общество,  Фото:pixabay.com
Сегодня, 11 августа, отмечается Международный день здорового сердца

Специалисты республиканского центра медпрофилактики Бурятии дали советы о том, как сохранить здоровое сердце. Именно сердечно-сосудистые заболевания находятся в лидерах среди причин смертности населения.

По словам медиков, правила для сохранения здорового сердца просты, их под силу выполнить каждому человеку:

- Ведите здоровый образ жизни;
- Откажитесь от вредных привычек - от употребления алкоголя и курения;
- Правильно и разнообразно питайтесь, в рационе должны быть овощи, фрукты, продукты богатые клетчаткой, ограничьте употребление жирного и солёного, следите за своим весом и не переедайте;
- Больше двигайтесь, особенно на свежем воздухе;
- После 40 лет регулярно проверяйте уровень холестерина и сахара в крови;
- Не забывайте проходить диспансеризацию, именно благодаря ей есть возможность выявить заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение;
- Контролируйте свое артериальное давление (АД). Артериальная гипертензия - это стойкое повышение систолического давления, то есть когда оно больше 140 мм рт. ст. и/или диастолического свыше 90 мм рт. ст. Чем выше АД, тем больше риск появления сердечно сосудистых заболеваний. При стабильном повышении или частых перепадах АД обязательно обратитесь к врачу.

С 7 по 13 августа в Бурятии проводится неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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